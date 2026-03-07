我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊昨戰推出中信兄弟王牌鄭浩均交手日本，第2局遭世界巨星大谷翔平扛出滿貫砲，沉澱一晚後，鄭浩均也在中信兄弟官方Youtube頻道影片中自曝心境，除回顧昨戰與大谷關鍵打席外，鄭浩均也感性地向台灣球迷道歉，「我比較擔心支持我們、支持中華隊還有喜歡棒球的人，昨天讓他們度過一個很難熬的夜晚，還是比較抱歉。」鄭浩均昨戰第一局面對大谷被敲安，但迅速回穩靠三振化解危機，第2局則徒然一波亂流，鄭浩均也坦言手感確實跑掉了，「我盡力把能做的事情做好，我想複製第一局的狀況，但...實力不允許吧。」在對決大谷前，鄭浩均剛拿下該局第一個出局數，他自認狀況有回來一點，但還是被大谷扛出去，「丟的球也都是我跟家正要的位置，沒辦法，球就是被他打出去了。」「一開始我以為是高飛犧牲打，不是全壘打，當下還想補位，後面好像不用了。」鄭浩均懊惱地說，「如果前面不要投這麼多保送的話，那球才1分而已。」鄭浩均說，棒球本來就是看結果，「第一局結束我覺得很有希望，有無限可能，現實比較殘酷一點，在高張力舞台下面，任何缺點都會被無限放大。」退場後，畫面拍到鄭浩均坐在休息室呆望場上，當被問到自己的心情調適得如何時，鄭浩均卻說他比較擔心球迷，「我比較擔心支持我們、支持中華隊還有喜歡棒球的人，昨天讓他們度過一個很難熬的夜晚，還是比較抱歉，對這些支持中華隊、支持鄭美美的人。」鄭浩均最後說，「讓這些很喜歡棒球然後支持我們的人，在這時候看到他們最不想看到的樣子，我比較難過的是這點。」