我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳賢振天生其實是個右撇子，吃飯、寫字甚至打高爾夫球都慣用右手。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台韓大戰今（8）日即將上演，南韓隊確定推派陣中資歷最顯赫的「怪物左投」柳賢振掛帥先發，迎戰中華隊。這位在大聯盟MLB征戰11年、目前效力於韓國職棒KBO韓華鷹隊的沙場老將，不僅擁有極佳的控球能力，其豐富的國際賽經驗與深厚的棒球智商，將是中華隊打線的一大考驗。柳賢振的棒球生涯充滿傳奇色彩。2006年他以菜鳥之姿加盟KBO韓華鷹隊，首年就以壓倒性數據同時包辦新人王與年度MVP，創下南韓職棒史無前例的紀錄。2013年他透過入札制度轉戰美國職棒MLB洛杉磯道奇隊，迅速站穩先發輪值。他生涯的最高峰落在2019年，該季他不僅榮膺國家聯盟全明星賽先發投手，季末更以2.32的傲人成績奪下國聯防禦率王，並在國聯賽揚獎票選中高居第2名，寫下亞洲投手在該獎項的最佳紀錄。2024年，他帶著MLB生涯累積78勝48敗的輝煌戰績，落葉歸根重返母隊韓華鷹。不同於追求剛猛球速的強力型投手，柳賢振是典型的「技巧派」大師。他的直球均速約落在89mph至91mph之間，但憑藉著極致的精準控球，能將球完美塞進好球帶邊角。他的招牌武器「變速球」出手動作與直球幾乎一致，進入本壘板前會急速下墜，對右打者極具殺傷力。此外，他在MLB生涯中期練就的卡特球能有效擠壓右打者內角，搭配軌跡較大、球速不到75mph的曲球來破壞打者節奏。他最令打者頭痛的在於「共軌效應」，所有球種在出手初期的飛行軌跡都非常相似，讓對手在零點幾秒的瞬間極難辨識球種，加上他善於觀察打者習性的高超配球智商，總能有效製造揮空或軟弱擊球。⚾️ 變速球(Changeup)：這是柳賢振最具代表性的招牌決勝球。他的變速球出手動作與速球幾乎一模一樣，擁有極佳的隱蔽性，進壘時會在本壘板前急速下墜，不僅能有效引誘打者揮空，對付右打者時更是極具殺傷力的武器。⚾️ 四縫線速球(4-Seam Fastball)：雖然顛峰時期最快球速曾達95mph，但在大聯盟MLB後期均速大約落在89mph至91mph之間。他投速球時不追求絕對速度，而是將球精準控在好球帶的邊角，避免被狙擊。⚾️ 卡特球(Cutter)：這是他在大聯盟MLB生涯中期為了突破傷痛瓶頸與打者適應期而練就的犀利武器。這顆球能有效擠壓右打者的內角，造成大量軟弱的擊球（如內野滾地球），是他保護變速球與速球的重要配球樞紐。⚾️ 曲球(Curveball)：軌跡較大、球速較慢（通常不到75mph），主要用來在球數落後或開局時搶好球數，能破壞打者的擊球節奏，與速球搭配能製造極大的速差效果。在嚴肅的賽場之外，柳賢振也有著許多令球迷津津樂道的趣事。最令人驚訝的是，他天生其實是個右撇子，吃飯、寫字甚至打高爾夫球都慣用右手。據傳是因為兒時父親誤買了左撇子用的棒球手套，將錯就錯下竟練成了世界級的頂尖左投。他的個性也相當隨性且討喜，在道奇隊時期與多明尼加籍三壘手胡安·烏里貝的跨國兄弟情深，兩人常在休息區互開玩笑、捏臉打鬧，成為球迷最愛的場邊花絮。而在備戰方面，有別於一般先發投手賽前牛棚動輒40球以上的熱身，他通常只投不到30球就收工，將所有體力保留給正式比賽。私底下的他更曾多次受邀登上南韓人氣綜藝節目《RunningMan》，在遊戲環節展現驚人爆發力與勝負欲，被粉絲戲稱是「被棒球耽誤的綜藝咖」。