我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台韓大戰今（8）日即將上演，南韓隊確定推派陣中資歷最顯赫的「怪物左投」柳賢振掛帥先發，迎戰中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊陣中狀況優異的右打者，如具大聯盟資歷的Stuart Fairchild、張育成以及重砲吉力吉撈·鞏冠，將是本場比賽的勝負關鍵。

▲韓國隊公布台韓大戰先發，擁有大聯盟78勝資歷的傳奇神獸柳賢振（圖）確定掛帥。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰即將點燃戰火，韓國隊確定祭出大聯盟78勝神獸、現年38歲的左投柳賢振掛帥先發。這場比賽不僅關乎晉級門票，更是中華隊能否洗刷17年前東京巨蛋「9:0」血洗屈辱的復仇之戰。柳賢振雖然擁有大聯盟10年78勝48敗與韓職累計117勝的輝煌資歷，但現階段已從巔峰時期的強力左投轉型為極致的「技巧派投手（Finesse Pitcher）」。他在2025年KBO賽季繳出3.23防禦率與1.21的WHIP，更在139.1局中僅送出24次保送，控球精準度依然是世界頂尖。然而，數據中隱藏著中華隊的取勝契機。柳賢振的直球均速已降至142km/h，低於韓職平均的145km/h。更重要的是，他展現出極端的左右打壓制分歧：面對左打者的被OPS僅.598，極具壓制力；但面對右打者的被OPS竟飆升至1.055，這已成為其防線的最大軟肋。此外，柳賢振在短期高張力賽事中，當對手打線等級提升，其下滑的球威極易遭到重擊，2025年韓職季後賽曾出現單場3局失7分的慘烈紀錄。針對柳賢振的特性，中華隊教練團在WBC單場65球限制下，必須執行高度針對性的戰略。策略上應採取「抓直球、放變速」，柳賢振142km/h的直球對右打者破壞力不足，只要能精準鎖定失投的速球，極有機會複製他在韓職季後賽被轟垮的劇本，利用長打將其擊潰。同時，陳傑憲、林安可等左打者應以「消耗球數」為主，利用選球纏鬥盡量拖長局數，迫使高齡的柳賢振提早耗盡65球限額。球探報告指出，柳賢振近期經常在比賽前3至4局就出現崩盤跡象。中華隊必須展現積極的攻擊企圖心，在他還在尋找變化球手感時給予迎頭痛擊。只要能逼迫韓國隊提早啟用牛棚，在韓國隊近期牛棚因傷兵（如元兌仁、文東柱缺陣）導致過度消耗的情況下，中華隊在比賽後段將握有極大優勢。17年前的惡夢是否會重演，抑或是中華隊能寫下「屠龍傳說」，答案就在這65球的對決中。