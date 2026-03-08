我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）邁阿密分組預賽上演驚天逆轉，荷蘭隊今（8）日在對陣尼加拉瓜的比賽中，原本陷入2分落後的絕境，卻在9局下兩出局後上演「奇蹟」。效力於MLB勇士隊的明星二壘手艾爾比斯（Ozzie Albies）在二、三壘有人時，敲出經典賽賽史20年來首支「再見全壘打」，最終以4：3戲劇性氣走尼加拉瓜，奪下本屆首勝，也讓尼加拉瓜無緣隊史首勝。這場比賽過程高潮迭起，荷蘭隊在3局下先靠著艾爾比斯的觸身球保送擠回1分。然而，尼加拉瓜在8局上發動反撲，目前效力於日職軟銀鷹的洋砲道恩斯（Jeter Downs）轟出一發驚人的2分打點全壘打，幫助尼加拉瓜反倒以3：1領先，眼看就要奪下隊史經典賽首勝。戰況來到9局下半，荷蘭隊在兩人出局、壘上無人的情況下眼看大勢已去。沒想到紅襪隊拉斐拉（Ceddanne Rafaela）率先敲安上壘，隨後教士隊球星柏加茲（Xander Bogaerts）擊出一記平凡的三壘滾地球，球幸運地擊中三壘壘包後高高彈起，形成越過三壘手頭頂的二壘安打。這個關鍵的奇蹟，將荷蘭隊從鬼門關前拉了回來。在兩人出局、二三壘有人的關鍵時刻下，單場已經貢獻1分打點的艾爾比斯鎖定第一顆速球全力揮擊。球應聲飛越右外野看台，艾爾比斯在擊中球的瞬間便高舉雙手確信這是一發全壘打。根據MLB官網紀錄，這不但是荷蘭隊史在經典賽的第4次再見勝利，位居各國之冠，更是經典賽創辦20年、共6屆賽事以來，史上第一支「再見全壘打」。艾爾比斯賽後激動表示：「擊中的那一刻我就知道了，球完全咬中球心。這是我一生都無法忘記的時刻。」荷蘭隊贏球後戰績來到1勝1敗，保住晉級希望，明日將迎戰強敵多明尼加；而尼加拉瓜在苦吞二連敗後，晉級形勢已岌岌可危。雖然道恩斯的開轟一度讓球迷驚呼連連，但最終仍不敵「幸運女神」對荷蘭隊的微笑。