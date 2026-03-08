我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽(WBC)首輪C組賽事於7日在東京巨蛋持續上演，捷克隊在對陣中華隊的比賽中表現低迷，最終以0：14遭提前結束比賽。捷克隊在預賽吞下3連敗後確定無緣晉級，但總教練帕維爾·哈丁（Pavel Chadim）在賽後記者會上的風度與感言，贏得了現場媒體與球迷的敬意。本場比賽捷克隊開局便陷入苦戰。首局因守備亂流與捕手傳球失誤先丟1分，隨後又被中華隊強打張育成擊出適時安打。第2局中華隊更在滿壘情況下，由史圖爾特·費爾查德（Stuart Fairchild）轟出滿貫全壘打，單局灌進5分奠定勝基。捷克打線全場受制於中華隊4名投手的封鎖，僅擊出4支零星安打，最終在7局提前結束賽事。捷克主帥名言：若運動能取代戰爭儘管面臨大比分落敗的失落，哈丁總教練在記者會上仍努力活絡氣氛。他先是自嘲地表示：「我現在終於能體會前一天中華隊對上日本隊時的心情了（指日本單局奪下10分），第2局的情況簡直如出一轍。」隨後，哈丁總教練收起笑意，神情嚴肅且熱切地談到對體育的看法：「我最想說的是，如果這項運動能取代世界上的戰爭，如果各國之間能用體育來競爭，那將是運動最美妙的角色。我非常享受這3場比賽，如果運動、特別是棒球能成為戰爭的替代品，那不只是對球場，對全世界的人來說都會是件快樂的事。」哈丁總教練也特別提到中華隊對他們的重視：「看到世界12強賽冠軍隊伍的3棒打者（張育成）從首局就開始祭出短打，感受到這麼優秀的球隊如此戒備我們，這種感覺其實挺好的。」捷克隊在比賽結束後，全體職球員不僅向看台觀眾致意，也向中華隊選手鞠躬致敬，其謙遜有禮的態度獲得全場觀眾不絕於耳的掌聲。捷克隊目前僅剩最後一場賽事，將於3月10日對戰地主日本隊。