2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）第1輪C組賽事連日展開熱戰。除了場上力拚連霸的日本代表隊「日本武士」表現亮眼外，場館內的硬體設施也讓外國媒體大開眼界。美國衛星廣播電台SiriusXM旗下頻道MLBNetworkRadio的主持人達尼·韋克塞爾曼在7日透過社群平台X發文，分享了他在東京巨蛋採訪時的觀察，其中日本先進的廁所設備更是讓他大為震驚。

達尼·韋克塞爾曼的東京巨蛋4大亮點

達尼·韋克塞爾曼在貼文中列出了他在東京巨蛋最喜歡的4個特點(不分排名)：

1.專屬應援：每位選手都有專屬的應援曲與專屬的加油動作。

2.座無虛席：從比賽開出第1球開始，觀眾席就完全沒有任何空位。

3.全神貫注：無論場上比分如何，球迷們對投出的每一球都充滿熱情與專注。

4.免治馬桶：最讓他震撼的是，竟然連球場的廁所裡都配備了溫水洗淨便座(Bidet)。

日本廁所文化再發威

外國遊客對日本高科技且乾淨的廁所感到驚艷已不是新鮮事，但能在容納數萬人的大型體育場內看到廁所依然標配免治馬桶，顯然讓這位美國記者深受感動。這個「球場特點」也意外成為外媒體驗日本棒球文化之外的另類焦點。

至於賽場上的表現，力拚WBC連霸的日本武士隊勢如破竹。在預賽首戰交手台灣時，靠著大谷翔平先發制人的滿貫全壘打奠定勝基；第2戰對決韓國時，大谷翔平再度開轟，帶領日本隊以連勝的絕佳狀態強勢開局。

▲東京巨蛋外野看台。（圖／取自澳洲代表隊官方X）
