2026世界棒球經典賽（WBC）預賽最受矚目的日韓大戰於昨（7）日晚間落幕。儘管日本隊最終以8：6逆轉奪勝，寫下對戰韓國11連勝的紀錄，但韓國隊旅美好手金慧成表現亮眼，不僅轟出追平兩分砲，他與洛杉磯道奇隊友大谷翔平「英雄惜英雄」的互動，更成為社群熱議焦點，讓美媒與韓媒不約而同盛讚大谷翔平的氣度。昨日金慧成以「第9棒、二壘手」身分先發，面對去年一起在道奇隊奪下世界大賽冠軍的隊友大谷翔平。4局上，日本隊換上第二任投手伊藤大海，金慧成在一出局一壘有人時，精準鎖定一顆150公里的內角速球，揮出右外野方向的追平兩分砲。根據美媒《Dodgers Nation》報導，當金慧成開轟的瞬間，轉播鏡頭捕捉到坐在日本隊板凳區的大谷翔平。他並未顯露失分後的沮喪，反而以沉穩且帶著一絲「自豪」的神情注視著隊友繞壘，甚至被捕捉到拍手致意的畫面。金慧成賽後向韓媒《世界日報》證實：「回到本壘後，我確實與大谷選手對上了眼。」大谷翔平在敵我立場鮮明的國際賽中，仍能坦率肯定對手的優異表現，引發韓國網友熱烈討論。韓國媒體《Xports News》盛讚大谷：「不只球技，連人格魅力都近乎完美。」美媒則感性形容，大谷的神情像是看著並肩作戰的夥伴在世界舞台發光發熱，展現了大聯盟頂級球星的格局。雖然金慧成此役繳出猛打賞，但比賽關鍵發生在8局下。當時韓國隊以6：8落後，在兩人出局滿壘的逆轉契機下，金慧成面對日本隊後援投手松本裕樹，最終在滿球數下遭到一顆刁鑽的指叉球凍結，眼睜睜看著球進入好球帶遭到三振，讓韓國留下滿壘的殘壘。金慧成賽後在混合採訪區接受《Newsis》訪問時難掩失落，不斷低頭喃喃自語：「輸了球，說表現好根本沒意義。我現在腦海裡完全不記得全壘打，只剩那個被三振的畫面，真的非常不甘心。」面對韓國記者安慰「這是一場精彩的比賽」，金慧成依然自責地表示：「輸了就是輸了，只有勝利才能帶給球迷快樂，我感到非常抱歉。」韓國隊目前在小組賽取得1勝1敗戰績，今日午間對戰中華隊將是雙方晉級的生死戰。金慧成表示會盡快回宿舍休息，「要以最好的狀態迎接台灣之戰。」