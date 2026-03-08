2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽由日本與韓國上演的一場亂打大戰，最終日本隊以8：6驚險勝出。儘管韓國隊吞下敗仗，吞下日韓大戰11連敗。但韓媒賽後卻展現出難得的自信，直言這場比賽的表現與前一日「日本大勝台灣」的慘狀相比，簡直是天壤之別。
日韓火力全開 東京巨蛋陷入瘋狂
昨（7）日在東京巨蛋舉行的日韓戰，比賽氣氛從首局就緊繃到極點。韓國隊開局便針對日本先發投手菊池雄星發動猛攻，單局4支安打灌進3分先聲奪人。雖然日本隊隨即由「MLB三俠」大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚接連開轟反超，但韓國打線韌性十足，金慧成（Kim Hye-seong）的兩分砲一度將比數追成5：5平手。
直到比賽後段，日本才靠著鈴木誠也的擠滿壘保送與吉田正尚的適時安打再次拉開比分，最後由守護神大勢關門成功。這場互有領先的激戰，讓日本球迷在社群上感嘆：「好久沒看到這麼精彩的日韓大戰」、「胃好痛，真的差點就輸了」。
韓媒：比台灣強太多！安打數更勝日本
韓國媒體《體育東亞》賽後分析指出，雖然韓國隊無法壓制大谷、鈴木與吉田這三位大聯盟球星（三人包辦了日本全場6安8打點4轟），但韓國打線全場敲出9支安打，甚至比日本隊還多出2支。
報導中特別強調，韓國隊展現出的競爭力有目共睹，文中直白評論：「這場比賽與前一天台灣隊對戰日本時，打到第7局只有1支安打、最後慘遭提前結束比賽的情況相比，簡直是天壤之別。」韓媒認為，能在客場與全大聯盟規格的日本武士隊打成互有往來的肉搏戰，對球隊士氣是極大的鼓舞。
敗中求勝 目標鎖定澳洲、台灣
《OSEN》等韓國媒體也認為，雖然目前戰績1勝1敗，但打線的覺醒是最大的收穫。韓國球迷也紛紛表示：「面對日本這種打線，輸了也心服口服」、「這才是真正的日韓戰」。
帶著這股「惜敗」後的信心，韓國隊接下來將全力瞄準與澳洲及台灣的關鍵對決，力拼晉級複賽的門票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（7）日在東京巨蛋舉行的日韓戰，比賽氣氛從首局就緊繃到極點。韓國隊開局便針對日本先發投手菊池雄星發動猛攻，單局4支安打灌進3分先聲奪人。雖然日本隊隨即由「MLB三俠」大谷翔平、鈴木誠也與吉田正尚接連開轟反超，但韓國打線韌性十足，金慧成（Kim Hye-seong）的兩分砲一度將比數追成5：5平手。
直到比賽後段，日本才靠著鈴木誠也的擠滿壘保送與吉田正尚的適時安打再次拉開比分，最後由守護神大勢關門成功。這場互有領先的激戰，讓日本球迷在社群上感嘆：「好久沒看到這麼精彩的日韓大戰」、「胃好痛，真的差點就輸了」。
韓媒：比台灣強太多！安打數更勝日本
韓國媒體《體育東亞》賽後分析指出，雖然韓國隊無法壓制大谷、鈴木與吉田這三位大聯盟球星（三人包辦了日本全場6安8打點4轟），但韓國打線全場敲出9支安打，甚至比日本隊還多出2支。
報導中特別強調，韓國隊展現出的競爭力有目共睹，文中直白評論：「這場比賽與前一天台灣隊對戰日本時，打到第7局只有1支安打、最後慘遭提前結束比賽的情況相比，簡直是天壤之別。」韓媒認為，能在客場與全大聯盟規格的日本武士隊打成互有往來的肉搏戰，對球隊士氣是極大的鼓舞。
敗中求勝 目標鎖定澳洲、台灣
《OSEN》等韓國媒體也認為，雖然目前戰績1勝1敗，但打線的覺醒是最大的收穫。韓國球迷也紛紛表示：「面對日本這種打線，輸了也心服口服」、「這才是真正的日韓戰」。
帶著這股「惜敗」後的信心，韓國隊接下來將全力瞄準與澳洲及台灣的關鍵對決，力拼晉級複賽的門票。