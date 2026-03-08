我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B組預賽於休士頓大金園球場（Daikin Park）點燃戰火。義大利隊靠著效力於洛杉磯天使隊的左投艾德格里（Sam Aldegheri）強勢先發，搭配比賽後半段爆發的猛烈長打火力，最終以8：0擊潰巴西隊，展現出爭奪晉級資格的強大實力。現年24歲、出生於義大利維羅納的艾德格里，今日寫下本屆賽事最亮眼的先發表現之一。他主投4又2/3局僅被敲出1支安打，飆出高達8次三振，完全封鎖巴西打線。艾德格里也是近80年來首位登上大聯盟的義大利本土出生投手，今日披上國家隊戰袍的首秀堪稱完美。隨後義大利牛棚接手表現同樣密不透風，由傑科（Joe Jacob）、格拉塞福（Gordon Graceffo）與史考提（Claudio Scotti）合力守成，整場比賽義大利投手群共送出15次三振，僅讓巴西敲出零星的4支安打，聯手完成完封。雖然巴西隊先發投手澤山（Enzo Sawayama）在前4局展現壓制力，但義大利隊在第6局打破僵局。效力於在地地主球隊休士頓太空人的迪曾佐（Zach Dezenzo）擊出適時安打送回老將柏提（Jon Berti），為義大利首開紀錄。隨後皇家隊頂級新秀卡格利安諾（Jac Caglianone）補上二壘安打再添1分。比賽進入第7局後，義大利隊火力徹底引爆， 21歲小將諾里（Dante Nori）單場雙響砲，分別於第7局與第8局開轟，成為經典賽史上最年輕單場複數全壘打的球員之一。坎佐尼（Dominic Canzone）在第7局擊出石破天驚的3分砲直達右外野二層看台，單場更貢獻4分打點，徹底擊碎巴西隊反撲希望。老將柏提（Jon Berti）今日展現高上壘率與速度，單場4支3並跑回2分；捕手提爾（Kyle Teel）也有雙安演出。一壘手帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）雖然沒有安打，但兩次保送展現耐心，防禦端更屢次展現星級接球技巧，穩定軍心。義大利總教練瑟維里（Francisco Cervelli）賽後對球隊表現表示肯定。他在2025年接掌兵符後，致力於提升義大利在國際棒壇的地位。這場大勝讓義大利在B組取得1勝0敗的領先優勢，在比較淨勝分（Run Differential）的短期賽制中佔得先機。