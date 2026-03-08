我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）日韓大戰昨（7）日晚間落幕，韓國隊雖然展現強大韌性，與大谷翔平領軍的日本隊鏖戰至比賽後段，最終仍以6：8惜敗，寫下國際賽對戰日本11連敗的苦澀紀錄。然而，賽後韓國球迷的怒火卻燒向了在7局下崩盤的後援投手金榮奎，他個人的維基百科（namuwiki）甚至遭到惡意竄改，引發各界熱議。日韓大戰進行到7局下半，雙方原本維持5：5平手僵局，韓國隊在兩人出局一、三壘有人的危機時刻，換上對捷克之戰表現優異的26歲左投金榮奎。總教練柳志炫寄望他能發揮左投優勢阻斷日本隊攻勢，未料事與願違。金榮奎登板後控球完全走鐘，先是對近藤健介投出保送擠成滿壘，接著受限於經典賽「必須面對至少3名打者」的換投規定，金榮奎被迫留在場上，隨後竟對鈴木誠也投出「擠回超前分」的致命四壞，隨後再遭吉田正尚敲出2分打點的安打，一個人都沒解決便痛失3分。這一連串的失誤成為整場比賽的轉折點，也讓金榮奎成為韓國球迷賽後的頭號獵巫對象。賽後，金榮奎在韓國知名百科網站「namuwiki」的資料頁面遭到憤怒網民大肆破壞。不僅國籍被惡意改成其他國家，連名字也被改為「四壞製造機」。這種非理性的網暴行為也引起台灣球迷關注，不少網友紛紛表示：「這壓力真的太大」、「好替他擔心，韓國網友真的很恐怖」。儘管金榮奎在韓職效力NC恐龍時表現穩定，首戰對捷克也繳出1局2K的完美表現，但「日韓大戰」的沉重壓力顯然讓他瞬間斷線。總教練柳志炫對此表示：「我相信他是能阻斷攻勢的人，可惜結果不如預期，教練團會承擔責任。」韓國隊在吞下對日11連敗後，今日中午台灣時間11點即將對戰中華隊、明日對戰澳洲隊皆必須取勝才有機會挺進邁阿密。然而，根據經典賽投球數與連兩戰登板須休息的規定，昨晚出賽的朴英賢、金榮奎等主力後援今日皆無法出戰，韓國隊牛棚投手戰力陷入捉襟見肘的困局。韓媒分析指出，雖然韓國隊已經預計在交手台灣一戰精銳盡出，包括老將柳賢振、郭彬等先發戰力皆隨時準備上陣，但若今日為贏中華隊消耗過多投手，明日對戰已拿下二連勝的「大黑馬」澳洲隊恐將無兵可用。韓國隊如何在「背水一戰」與「投手戰力分配」中取得平衡，將是今日台韓大戰的觀戰重點。