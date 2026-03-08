金州勇士隊球迷期待已久的消息終於傳出！根據ESPN知名記者Anthony Slater報導，明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在經歷長時間缺陣後，確定於台灣時間今（8）日對陣奧克拉荷馬雷霆的比賽中復出。這僅是他加盟勇士以來，本賽季第二次披掛上陣。
擺脫病魔糾纏 回歸戰將限制上場時間
根據勇士隊官方賽前的更新，波爾辛吉斯已從近日困擾他的疾病中康復，並被列入可出賽名單。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前記者會中證實了這項消息，但也強調會對這位30歲的中鋒採取保護措施。
科爾指出，波爾辛吉斯此役將有「限時令」，預計上場時間落在15至20分鐘之間。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也在社群媒體上轉發了這項調度計畫，顯示球團對於這位長人的健康狀態保持高度謹慎。
波爾辛吉斯勇士之路崎嶇 首秀後連缺6場
自2026年交易截止日前被交易至灣區以來，波爾辛吉斯的勇士生涯起步並不順遂。這已經是他一年內第二次被換東家——在2025年休賽季，波士頓塞爾提克將他交易至亞特蘭大老鷹，他在老鷹出賽17場，繳出場均17.1分、5.1籃板的成績。
加盟勇士後，波爾辛吉斯先是受困於舊傷，隨後又因病缺席。他唯一的出賽紀錄是在2月19日對陣老東家塞爾提克時，當時他替補上陣17分鐘，9投5中（包含2記三分球）高效拿下12分。然而，在那場處女秀後，他連續缺席了隨後的6場比賽，讓勇士的禁區戰力遲遲無法完全整合。
勇士近況低迷 急需明星長人助陣
目前勇士隊戰績為32勝30敗，近10場比賽僅拿4勝，表現欠佳且隊內傷兵不斷。雖然當初交易截止日換來波爾辛吉斯是希望為季後賽衝刺提供強大助力，但至今進程緩慢。
科爾教練與球團高層皆希望，周日對陣雷霆的這場比賽能讓波爾辛吉斯可以盡快融入體系。勇士隊目前正處於戰績卡位的關鍵時刻，若波爾辛吉斯能穩定出賽，將成為球隊衝擊西區排名的重要籌碼。
