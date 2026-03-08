我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林昱珉昨日單場用球數剛好達到30球，根據大會規定必須休息1天才能再次上陣。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲WBC中華隊中繼投手林昱珉。於3局下半2出局時登板中繼，主投2.1局完全沒有失分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）火熱開打，場上除了球技對決，球員腳下的「戰靴」也意外成為網友熱議話題。近日一名網友分享中華隊王牌左投林昱珉在場上投球的英姿，其腳下一雙橘紅色的「Kobe 6代」顯得格外吸睛，引發眾多球迷驚呼：「為什麼打棒球可以穿籃球鞋？」。事實上，將知名籃球鞋穿上棒球場的風氣在MLB大聯盟早已行之有年。聖地牙哥教士隊的巨星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就是著名的代表人物。目前沒有固定鞋款合約的他，經常穿著極具個人風格的鞋款登場。小塔提斯最鍾愛的款式是「Air Jordan 1」，他曾穿過玫瑰粉、史考特（Travis Scott）聯名款，甚至全球限量的「Dior聯名版」上場比賽。在教士對戰道奇的系列賽中，他更曾穿上特製的紫金配色Kobe紀念鞋致敬傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），該鞋款鑲嵌了多達4750顆手工水晶，鞋跟還鑲有背號「24」與「8」，奢華程度驚豔全場。為什麼籃球鞋能變身釘鞋？事實上這項改鞋技術早已經非常成熟。主要目的是讓球員能兼顧籃球鞋的舒適度、支撐性與帥氣外型，同時擁有球場所需的抓地力。目前的改裝管道主要分為以下三種。可以請專業客製化店家幫忙進行改造，拆除原有鞋底，縫合或黏貼專業的棒球釘大底（金屬釘或塑膠釘）。這類做法結構最牢固，專業球員也常使用。或是也可以自己DIY釘鞋套件：使用如 Yardkicks 或 Golfkicks 等套件，直接以螺絲起子將特製釘子旋入原有橡膠鞋底，適合底較厚實的鞋款。或是也可以請傳統修鞋店加貼一層有顆粒的橡膠底（類似碎釘鞋），適合在人工草皮或慢速壘球賽場使用。此外，部分運動品牌如Nike其實也會針對特定球星提供客製化釘鞋款，例如今年中華隊隊長陳傑憲所穿著的，即是專門為其打造的Jordan釘鞋款式。專家建議，若想自行改裝，應優先選擇高筒或中筒球鞋，以提供更好的踝部支撐，降低扭傷風險。由於改裝鞋是後天黏合，建議尋求能提供「強力膠加車線縫合」的店家以確保耐用度。專業換底的費用大約落在新台幣1500元至3500元不等。中華代表隊在昨日的WBC預賽中以14：0大勝捷克，順利奪下本屆首勝。備受矚目的旅美左投林昱珉於3局下半2出局時登板中繼，主投2.1局完全沒有失分，期間僅被敲出2支安打並送出3次三振，徹底封鎖捷克打線。教練團在此役採取「雙先發」策略，林昱珉完美接替先發投手莊陳仲敖的投球任務，大膽攻擊好球帶精簡用球數，以極佳的狀態帶動了全隊士氣。林昱珉昨日單場用球數剛好達到30球，根據大會規定必須休息1天才能再次上陣，因此確定無法在今日對決韓國的生死戰中登板投球。面對外界對於破格中繼的討論，林昱珉表示因母球團設定了嚴格的投球限制，自己早在報到前兩週就接到對戰捷克的任務。這項精算過用球數與對手實力的戰略調度，成功將他的壓制力極大化，成為中華隊搶下關鍵勝利的重要功臣。