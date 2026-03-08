我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧今日穿著牛仔褲搭配短版球衣外套，現身東京巨蛋看球。（圖／記者葉政勳攝）

▲李多慧日前去朝聖台日大戰時，激動幫吉力吉撈應援。（圖／李多慧經紀人IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊女神李多慧2023年開始來台發展，成為台灣知名度最高的韓援，這次2026世界棒球經典賽（WBC）李多慧雖然無緣加入國家級應援團CT AMAZE的陣容，但還是現身東京巨蛋觀賽。她日前受訪時也表示自己在台日大戰中會幫台灣加油，至於今（8）日的台韓大戰要支持哪一隊？李多慧坦言心情有些複雜，但她隨即回答：「我會坐在中間的位置，幫兩邊加油」，機智避開選擇題，兩國都不得罪，讓網友笑翻直呼「太會了」。李多慧5日上午就抵達東京巨蛋，表示會觀看中華隊與日本、韓國的兩場對決，在台日大戰中，她會為台灣應援，被問到那台韓大戰呢？李多慧坦言這場比賽她心情會比較複雜，畢竟自己身為韓國人，但又同時在台灣工作，兩邊對她來說都有感情，因此李多慧笑說自己會坐在賽場中間，幫雙方都加油打氣。李多慧如此大方又得體的回答，巧妙避開尷尬對立，讓網友大讚實在是非常聰明，也認同李多慧的答案：「就算她支持韓國，我也還是喜歡她，畢竟她的國籍是韓國人」、「她支持她的國家非常正常，在台灣是工作，而且她也很愛台灣，捐款做了很多善事，只是棒球賽，沒必要這麼大驚小怪，就像台灣人都喜歡大谷，但是也支持中華隊」、「李多慧真的超積極正向的」。而6日的台日大戰上，李多慧真的有現身，身為小龍女的她，看到味全龍的吉力吉撈·鞏冠上場還興奮尖叫，為吉力吉撈應援。場邊也有許多球迷碰到李多慧本人，大讚她實在太親切，跟球迷互動來著不拒，一名媽媽帶著女兒去看球賽，李多慧還特意回頭陪小朋友玩，她完全就是場邊最大焦點。李多慧的經紀人也有在自己的帳號上傳李多慧朝聖WBC的Vlog，吸引3.5萬人按讚。