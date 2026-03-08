我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺在3月7日的一場拉鋸戰中，以116：112險勝洛杉磯快艇。對許多人來說這只是一場3月初的例行賽，但對馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）來說，這卻是一場令人異常激動人心的勝利。賽後他抱住隊友情緒激動、久久不能自己，在一些角度的畫面在社群媒體上引發熱烈討論，球迷與球星們紛紛大讚他對比賽的投入與熱情。比賽結束後，文班亞馬難掩激動情緒的影片在Reddit和X等社群平台上瘋傳。不同於過去有些球員的激動時刻會被做成迷因嘲笑，文班亞馬這次獲得了籃球迷壓倒性的支持。有球迷在Reddit上表示：「我愛文班亞馬，愛他有多在乎比賽。他不會刻意裝酷，這反而讓他酷斃了。」另一位球迷則說：「文班亞馬或許能拯救這個聯盟。很高興看到有球員真的在乎勝負。他在明星賽也全力以赴，逼得其他人不得不跟上他的拚勁。」就連明尼蘇達灰狼球星愛德華茲也曾把今年NBA明星賽的競爭氛圍歸功於文班亞馬的帶動。球迷們直言：「看到這種畫面，身為隊友怎麼可能不為他賣命？」、「這是一張確信自己球隊能克服任何障礙並奪冠的男人臉龐。」在這場情緒高昂的勝利中，文班亞馬僅上場22分鐘，全場21投11中（包含三分球9投4中），高效砍下27分，並外帶10籃板、1抄截與1阻攻的雙十數據。回顧2025至2026年NBA賽季，文班亞馬目前出賽49場，場均上場時間不到30分鐘，卻能繳出場均23.8分（命中率50%、三分命中率34%）、11.2籃板與2.9助攻的恐怖數據。他更以場均3次阻攻連續三個賽季稱霸聯盟阻攻榜。在沒有重大傷病困擾的情況下，文班亞馬本季帶領馬刺隊打出46勝17敗的佳績，目前高居西區第二，僅落後衛冕軍奧克拉荷馬雷霆2.5場勝差。這個賽季無疑將成為文班亞馬生涯首次叩關季後賽的絕佳舞台。