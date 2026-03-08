我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC大會官網提早暴雷！火球男古林睿煬（圖）將扛下明（8）日抗韓生死戰的先發重任，他的156公里火球將成為中華隊搶勝關鍵。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰今（8）日即將登場，韓國隊推派傳奇左投柳賢振掛帥先發。這名38歲的「韓職最高薪傳奇」不僅是韓國棒壇的象徵，驚人的「吸金力」更成為焦點。根據統計，重返韓職的柳賢振在2025年球季的年薪高達20億韓元（約合新台幣4289萬元），跟今日代表中華隊先發主投的「台灣金孫」古林睿煬的年薪相差近4倍。此外，柳賢振傳奇般的大聯盟生涯賺進的薪水更是台灣傳奇王建民大聯盟生涯總薪資的8倍之多。現效力於韓職韓華鷹的柳賢振，2025年年薪高達20億韓元（約合新台幣4289萬元），身價相當驚人。回顧其大聯盟生涯，柳賢振靠著精準控球與穩定的宰制力，曾經獲得防禦率王頭銜，幾份合約累計賺進1億3389萬美元（約新台幣42.6億元）。對比同樣曾在美職殺翻全場的台灣之光王建民，「建仔」在2006、2007連兩年奪下19勝時，受限於年資，年薪加總不到100萬美金。王建民生涯最高薪的一年是2009年洋基給予的500萬美金，生涯總薪資約為1854萬美元（約合新台幣5.89億元）。雖然兩人都曾在國聯或美聯賽揚獎票選中名列前茅，但柳賢振憑藉更長的職業壽命與自由市場高峰，吸金產值高出王建民8倍以上。而在日職奮鬥的「台灣金孫」古林睿煬，雖然目前身價遠遠不敵柳賢振，不過年輕的他也正處在實力與年薪的上升期。古林2025年加盟日本火腿時年薪約為6000萬日圓，日媒《日刊體育》在2025年底曾報導指出，古林已與球團達成2026年的續約，推估年薪漲至7500萬日圓（約合新台幣1512萬元），外加激勵獎金。儘管古林睿煬3年合約總值170萬美金（約新台幣5408萬元）與柳賢振相比仍有差距，但他在2025年5月上演「Maddux完封勝」，完全能夠證明他具備世界級投手的潛力。柳賢振的傳奇不僅止於薪資。2006年新人年就奪得韓職「三冠王」並包辦MVP，2019年在道奇隊奪下國聯防禦率王，這份履歷也支持了他天文數字的身價。然而，對台灣球迷而言，王建民雖然在薪資榜上並非亮眼的存在，但他連兩年19勝的「沈默王牌」身影，永遠是心中最閃亮的星。今日台韓生死戰，是柳賢振展現「身價」的威壓，還是古林睿煬等台灣新世代投手能承襲前輩意志抗衡強敵，全台球迷正屏息以待。