▲打線部分，今日韓國隊的變動引起關注。在本次賽事打擊率高達5成（6打數3安打）、貢獻7分打點的文保景，確定擔任先發第5棒指定打擊（DH）。(圖/特派記者葉政勳攝)

▲韓裔美籍大聯盟強援惠特科姆（Shay Whitcomb）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事進入關鍵轉折，1勝1敗的韓國隊於今（8）日中午在東京巨蛋對戰中華隊。韓國隊總教練柳志炫賽前明確表示，之所以推派老將柳賢振擔綱先發，是因為「他現在是我們最能信任且最強的投手」。至於DH則是堪稱本屆賽事最火熱打者之一的文保景，他目前兩戰共計6打數敲出3支安打，貢獻7分打點。韓國隊昨日與日本隊苦戰後，以6：8惜敗，目前戰績與日本、澳洲競爭激烈，若要晉級8強，今日對中華隊有著「必勝不可」的壓力。柳志炫教練表示，雖然前一場輸球，但這並不影響球隊的核心穩定性。現年39歲的柳賢振，自2010年廣州亞運後睽違16年再度披上國家隊戰袍。柳教練強調，在現階段最關鍵、最需要大賽經驗的時刻，柳賢振是不二人選。柳賢振本人也曾在2009年WBC對陣中華隊投出3局無失分的精彩表現，此次他將以「局局全力投球」的心態應戰，並嚴防東京巨蛋容易產生的長打。打線部分，今日韓國隊的變動引起關注。在本次賽事打擊率高達5成（6打數3安打）、貢獻7分打點的文保，確定擔任先發第5棒指定打擊（DH）。文保景在昨日對陣日本隊時，為了接一顆界外飛球奮力衝撞護欄，導致腰部受到撞擊。柳志炫教練解釋：「為了減輕他的守備負擔，讓他專注於攻擊，今日改由他擔任指定打擊。」原本擔任DH的KIA球星金倒永則重回三壘防區。中華隊在經歷前兩場遭完封的低迷後，昨日以14：0扣倒捷克隊，打線火力全面復甦。韓國教練團點名中華隊的費爾柴德（Stuart Fairchild）與張育成為頭號警戒對象。韓國隊先發打序如下：金倒永（三壘手）瓊斯 (Jermai Jones)（左外野手）李政厚（中堅手）安賢民（右外野手）文保景（指定打擊）惠特康 (Shay Whitcomb)（一壘手）金周元（游擊手）朴東原（捕手）金慧成（二壘手）面對中華隊派出的火球男古林睿煬（古林睿煬現效力於日本職棒火腿隊），柳志炫表示早從沖繩春訓開始就已做好情蒐準備。這場攸關晉級資格的「台韓大戰」，雙方都將精銳盡出。