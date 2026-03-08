我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在昨（7）日日韓大戰中精準預測比賽走向，被譽為「神算解說」的韓國傳奇球星李大浩，今（8）日針對2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台韓大戰給出關鍵分析。這位昔日的「朝鮮第四棒」明確指出，台灣打者對於「縱向快速掉落的變化球」存在明顯弱點，如何善加利用將是韓國隊投手的在每一打席決勝負關鍵。李大浩目前擔任SBS解說員，他在賽前分析指出，台灣打者的基本揮棒軌跡較大，攻擊性雖然強悍，但相對地對快速掉落的變化球適應力較差。「台灣打者偏向積極出棒，但面對落差大的球種，揮空率非常高。」李大浩表示：「韓國投手群如何利用這個特點進行攻略，將是今日比賽的觀賽重點。」儘管點出弱點，李大浩仍提醒韓國隊不可掉以輕心。他回憶先前親自造訪台灣春訓營的經驗，「現場看到的訓練量非常驚人，球員從早練到晚，基本功相當紮實。」他進一步指出，台灣陣中擁有許多速球派投手，加上目前台灣隊採取「實戰型」陣容，優先排上近況最佳的球員，而非僅看知名度，這對韓國隊來說是不小的威脅。韓國隊今日派出「老大哥」柳賢振先發，這也是他繼2009年後，睽違17年再度於WBC賽場對決台灣。柳賢振在2009年對台曾繳出3局無失分好投，對於今日一戰，他保持高度警戒。柳賢振表示：「雖然台灣隊之前有敗場，但棒球是看當天狀態的運動。台灣和澳洲都有很多具備長打能力的打者，必須特別小心。」由於東京巨蛋屬於容易產生全壘打的球場，柳賢振強調，今日的策略將是「盡可能誘導打者擊出軟弱的球」。面對台灣隊派出的日職火腿隊球星古林睿煬，韓國隊除了仰賴柳賢振的豐富經驗，也將執行李大浩所建議的變化球策略，力求在8強晉級之路拿下關鍵一勝。