2026世界棒球經典賽（WBC）奪冠熱門美國隊，今（8）日在邁阿密主場迎戰英國隊。儘管先發投手、兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）開賽首球就遭到砲轟，但美國隊在中信兄弟前洋投泰勒（Tyler Viza）3局封鎖下，打線在比賽中段甦醒，憑藉強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）的逆轉特大號全壘打與單局4分的集中火力，目前6局下還是以7：1領先英國，極高機率拿下本屆經典賽連勝。今日美國隊派出底特律老虎隊的左投王牌史庫柏掛帥，未料比賽才剛開始就爆出冷門。英國隊開路先鋒伊頓（Nathan Eaton）瞄準史庫柏投出的第一顆97英里速球，掃出左中野方向深遠長打。雖然球回彈至場內最初判定為二壘安打，但經電視輔助判決確認球擊中全壘打牆黃線上方，判定為全壘打，英國隊意外取得1：0領先。英國隊開賽的領先讓許多球迷紛紛表示：「看著英國小壓著美國打美國打，莫名嘴角往上翹正常嗎」、「連兩天首局被開轟」。不過史庫柏隨即穩住陣腳，主投3局飆出5次三振僅失1分，最快球速達到157公里。根據先前與母隊底特律老虎的協議，史庫柏在本屆賽事預計僅此一場登板，賽後將返回老虎隊春訓營，但他並未排除若美國隊晉級決賽後「再度回歸」的可能性。美國隊打線前3局受制於英國先發投手薇薩（Tyler Viza）的壓制，直到5局下才發動猛攻，藉由對手失誤與暴投追平比分後，去年國聯全壘打、打點雙冠王舒瓦伯在二三壘有人時，精準鎖定一顆內角卡特球，轟出飛球距離高達427英尺（約130公尺）的右外野特大號全壘打，一舉將比分反超為3：1。隨後美國隊攻勢再起，美聯新人王韓德森（Gunnar Henderson）補上一記帶有2分打點的中外野二壘安打，將領先擴大至4分差，徹底擊潰英國隊士氣。值得一提的是，英國先發投手薇薩（Tyler Viza）就是在2022年及2023年效力中信兄弟的洋投泰勒。他在中職共出賽23場、先發場次共13場，戰績6勝6敗、2次中繼成功，防禦率僅僅3.65。