▲2026年世界棒球經典賽，中華隊預賽最後一戰由古林睿煬先發對決韓國。（圖／記者葉政勳攝）

2026年WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）預賽C組賽事進入高潮，備受矚目的「台韓大戰」今（8）日於東京巨蛋點燃戰火。中華隊派出效力於日職火腿隊的王牌投手古林睿煬掛帥先發，他展現極高的壓制力，有效壓制韓國打線。古林睿煬在國際賽舞台大放異彩，《NOWNEWS》也整理關於這位「火球男」的5個傳奇小故事，讓讀者更了解古林這名強投。在對上韓國的比賽，此前吞下2敗的中華隊必須要贏球才有晉級機會。古林睿煬擔任此役先發，前3局僅被敲出1支安打，僅用38球就抓下9個出局數，球數精簡且效率驚人，讓韓國打線一籌莫展。古林睿煬在場上霸氣十足，但私底下其實是阿嬤的寶貝金孫。從小和阿嬤感情深厚的他，進入職棒後，阿嬤多次親自到球場為他加油。祖孫倆互動的溫馨畫面感動無數人，因此被球迷親切地戲稱為「府城金孫」。後來他順利旅日，這個稱號更進一步升級成了「台灣金孫」。2025年5月11日，效力於北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬，面對東北樂天金鷲隊大發神威，全場僅用98球就投出9局完封勝。他不但將這場難得的勝利獻給遠在台灣的祖母，更締造了棒球界公認難度極高的Maddux紀錄(百球內完封勝)。總教練為此大為振奮，當場為他取了「古達庫斯」這個超帥氣的新綽號。古林睿煬最為球迷津津樂道的就是極具壓制力的火球。早在2022年5月1日效力統一獅隊時期，他就在比賽中猛力飆出高達157公里的四縫線速球，一舉追平中華職棒本土投手的最快球速紀錄，也讓他徹底確立了火球男的威名。在台灣時期，古林睿煬原本最拿手且揮空率極高的變化球是指叉球。有趣的是，自2025年轉戰日本職棒後，為了適應更高層級的打者，他的曲球竟然大幅度進化，取代指叉球成為他在日職賽場上頻頻三振對手的新武器，展現出他令人驚豔的適應能力。高中時期就展現出接近職業級水準的古林睿煬，當年以選秀榜眼之姿加盟統一獅隊。球團對他寄予厚望，讓他扛下開幕戰先發的重責大任，這也讓他成功寫下中華職棒聯盟史上最年輕開幕戰先發投手的難得紀錄。