▲張育成在球場上的堅韌，來自於他辛苦的成長背景。出生於台東阿美族家庭的他，家中共有五個兄弟，全部都是棒球隊出身，張育成排行老三。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲張育成曾回憶，國小棒球隊的教練非常兇，每天操體能都讓他覺得累到極點，甚至一度萌生了退隊放棄的念頭。（圖／富邦悍將提供）

在面臨輸不得壓力的2026年世界棒球經典賽「台韓大戰」中，那個男人又開轟了！中華隊重砲手張育成面對南韓傳奇左投柳賢振，大棒一揮將球送出全壘打牆外，不僅一棒振奮了全台球迷的士氣，更再次證明了他身為絕對球隊當家強棒的價值。回顧張育成的棒球生涯，從差點放棄的偏鄉男孩，到揚名國際的「國防部長」，這段逆襲之路絕對比電影劇本還要熱血！當年泰源國小的校長方穎豐一句：「你離開了，你能做什麼？」讓一度想要放棄的他，堅定繼續走下去的心，拯救了其棒球生涯。面對曾經在大聯盟叱吒風雲的韓國王牌柳賢振，張育成毫無畏懼地將球轟出大牆。幫助中華隊在這一場非贏不可的關鍵戰役於2局上取得1：0領先，及大地提振士氣，真的可說是為「WBC而生的男人」。在中華隊歷經前幾場賽事的低谷與極度被動的晉級危機時，張育成總能扛下全台灣的期待與壓力，用手中的棒子為球隊續命。這種「為大場面而生」的英雄命格，正是他無可取代的魅力所在。《NOWNEWS》也整理他生涯動人的三個小故事。在2023年WBC經典賽開打前，張育成因為想要尋求大聯盟合約，一度透過經紀公司婉拒國家隊徵召。由於他當時具有體育署列管的役男身分，依法有為國家打球的義務，這項決定讓他遭到許多球迷炎上，痛批他是「逃兵阿成」或「二兵」。最終他還是點頭加入中華隊，並且展現了超高EQ，把球迷的嘲諷轉化為招牌動作，只要安打上壘就會對著觀眾席做出「敬禮」手勢來自嘲。結果他在經典賽手感發燙，不僅對荷蘭隊轟出滿貫砲，更順利拿下A組MVP。超狂的打擊表現讓全台球迷陷入瘋狂，直接將他「原地晉升」為「國防部長」。而這個超洗腦的敬禮手勢不但紅到國外，連外國媒體都好奇提問由來。▲面對曾經在大聯盟叱吒風雲的韓國王牌柳賢振，張育成毫無畏懼地將球轟出大牆。（圖／YouTube@NOWNEWS）張育成在球場上的堅韌，來自於他辛苦的成長背景。出生於台東阿美族家庭的他，家中共有五個兄弟，全部都是棒球隊出身，張育成排行老三。小時候因為家庭經濟等因素，張育成的大哥和二哥一度面臨轉學、可能中斷棒球生涯的危機。當時泰源國小的啟蒙校長方穎豐得知後，親自帶著會說族語的學校護理人員去拜訪張育成的祖母，提出「包吃包住」的計畫來說服家人。就這樣，一間小小的校長宿舍成了五兄弟的家，靠著師長們幫忙找資源、免費課後輔導與師母親自準備晚餐，才撐起了這五兄弟的職棒夢。即使是現在的大聯盟級球星，小時候也有想放棄的時刻。張育成曾回憶，國小棒球隊的教練非常兇，每天操體能都讓他覺得累到極點，甚至一度萌生了退隊放棄的念頭。當時方穎豐校長把他攔了下來，嚴肅地問他：「你離開棒球隊了，你能做什麼？」。這句話猶如當頭棒喝，張育成回答「我不知道」後瞬間醒悟。正是這句話讓他熬過了艱辛的孤獨訓練，一路挺進美國職棒大聯盟。