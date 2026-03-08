我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（8）日上演命運的「台韓大戰」，中華隊在退無可退的生死關頭，迎戰韓國傳奇左投柳賢振。比賽進行到二局上半，中華隊當家四棒「部長」張育成就展現驚人砲火，鎖定柳賢振的一顆超低的四縫線速球，一棒轟出左外野看台，這發陽春全壘打幫助中華隊先馳得點，讓富邦球迷刷出一排經典6字真言：「還不是靠我邦」。張育成的陽春砲加上古林睿煬6上6下的精彩表現，讓中華隊3局上仍以1：0領先韓國。中華隊在首局雖被柳賢振三上三下，但二局上輪到張育成打擊，他展現出極佳的選球與爆發力，精準捕捉到柳賢振試圖控制在好球帶最邊緣的低角度速球。隨著球飛過左外野大牆，東京巨蛋的台灣球迷瞬間暴動，中華隊取得1：0領先。張育成在繞壘時也相當振奮，不僅回應全場台灣球迷的支持，也為中華隊略顯低迷的打線注入一劑強心針。張育成炸裂的瞬間，社群平台Threads立即被這發陽春砲的影片洗板。台灣球迷興奮狂喊「部長」、「國防部長炸裂啦！！！！！」、「我愛部長！！！！」、「敬禮了啦」值得關注的是，張育成的亮眼表現也讓廣大富邦悍將球迷倍感振奮。富邦球迷紛紛喊出「今年真的不一樣了！」並刷出一排經典6字真言：「還不是靠我邦」。球迷戲稱，每到國際賽或熱身賽等休賽季期間，富邦球星的表現總能讓人感受到「宇宙邦」的威脅感，張育成這一轟無疑是最好的證明。相較於打線的驚喜，中華隊先發投手古林睿煬在前兩局也繳出完美表現。面對韓國隊強打陣容，他接連讓金倒永、瓊斯與李政厚擊出滾地球與飛球出局，完成乾脆俐落的6上6下。目前比賽進入三局，中華隊暫時以1：0領先。