衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊展現強大統治力！在今（8）日主場對陣金州勇士的比賽中，雷霆克服多名主力缺陣的困境，最終以104：97險勝勇士。這場勝利不僅讓雷霆寫下本季「四殺」橫掃勇士的紀錄，更讓他們成為全聯盟第一支達成50勝（15敗）的球隊，穩坐聯盟龍頭寶座。雖然雷霆此役缺少了霍姆格倫（Chet Holmgren）與卡魯索（Alex Caruso）等核心球員，但在當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的率領下，上半場一度領先達14分。儘管勇士在末節靠著落後2分時的頑強反撲給予極大壓力，但亞歷山大展現MVP等級的身手，投進關鍵三分球並穩穩把握罰球，確保勝利入袋。亞歷山大全場貢獻27分、5籃板及5助攻。值得注意的是，這已經是他連續第125場比賽得分達到20分以上，繼續刷新個人生涯紀錄，距離追平傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的歷史紀錄（126場）僅剩一步之遙。金州勇士隊同樣飽受傷病困擾，柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）皆缺席。此役勇士亮點為次輪新秀桑托斯（Gui Santos），他繳出22分、11籃板的優異成績，成為球隊緊咬比分的功臣；「追夢」格林（Draymond Green）也投進4記三分球貢獻16分。然而，傷癒復出的明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）手感依舊冰冷，替補上陣10投僅3中，僅得到9分，未能助隊逆轉。雷霆除了亞歷山大的穩定發揮，角色球員也給予強力支援。以賽亞喬（Isaiah Joe）攻下18分，而頂替中鋒位置的傑林威廉姆斯（Jaylin Williams）雖僅得9分，但狂抓14記籃板並送出4次助攻，成為禁區重要支柱。達成50勝里程碑後，雷霆將面臨嚴峻挑戰。接下來他們將在主場接連迎戰丹佛金塊、波士頓塞爾提克及明尼蘇達灰狼等頂尖強隊。這波魔鬼賽程將考驗雷霆在傷兵滿營的情況下，能否持續守住聯盟第一的優勢。