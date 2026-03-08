我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽B組賽事於美國德州休士頓開打，尋求衛冕的美國隊在今（8）日對戰英國隊的比賽中，雖然開局意外失分，但憑藉著5局下半一波5分的猛攻，最終以9：1大勝英國，順利取得開季二連勝。舒瓦伯（Kyle Schwarber）關鍵一轟，幫助美國隊逆轉，最終拿下勝利。美國隊此役派出老虎隊左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）先發，不料開賽首球就被英國隊第一棒伊頓（Nate Eaton）敲出中左外野的「首局首球全壘打」，陷入0比1落後。美國隊打線在前4局也遭到壓制，直到5局下半才迎來轉機。5局下1出局後，克萊門特（Ernie Clement）靠著對手失誤上壘，隨後克羅阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出二壘安打攻佔二、三壘。此時英國隊發生暴投讓美國隊跑回追平分。緊接著去年國聯全壘打與打點「雙冠王」舒瓦伯（瞄準一顆內角卡特球，轟出右外野看台的特大號兩分砲，這發飛行距離達427英尺（約130公尺）的超大轟幫助美國隊反超比分，取得3比1領先。取得領先後美國隊攻勢不斷，韓德森（Gunnar Henderson）隨後補上2分打點二壘安打，單局灌進5分。6局下，美國隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）也敲出左外野適時安打貢獻打點，加上史密斯（Will Smith）與布萊格曼（Alex Bregman）的犧牲打，美國隊單局再下3分，將比分徹底拉開。投手表現方面，先發的斯庫巴爾主投3局失1分，隨後接手的二番手霍姆斯（Clay Holmes）表現亮眼，主投3局無失分成功穩定局勢。從第7局開始，貝德納（David Bednar）、傑克斯（Pete Fairbanks）與凱勒（Mitch Keller）輪番上陣，合力演出完美的「完全接力」，全場5名投手共送出17次三振。美國隊在明（9）日將休兵一天，預計於台灣時間11日迎來預賽最重要的對手墨西哥隊，屆時勢必將有一番激戰。