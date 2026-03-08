我是廣告 請繼續往下閱讀

▲出生於韓國棒球重鎮光州的金倒永，自高中時期就展現出極佳的運動能力與打擊天分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲WBC經典賽韓國隊三壘手金倒永。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）「中韓大戰」戰況激烈，中華隊左投林維恩在關鍵時刻遭到韓國新世代巨星金倒永的無情砲擊。金倒永一記扎實的兩分砲，瞬間幫助韓國隊以3：2逆轉超前比分。這對台灣球迷來說絕對是令人心碎的一擊，但這位年紀輕輕就扛起國家隊重任的22歲三壘手，背後的故事相當精采，也是亞洲新世代很有機會未來挑戰大聯盟的球星。出生於韓國棒球重鎮光州的金倒永，自高中時期就展現出極佳的運動能力與打擊天分，被韓國球界譽為「李鍾範二世」與「千年一遇的天才」。當年起亞虎在選秀會上面臨要在金倒永與火球男文棟柱之間二選一的艱難抉擇，最終KIA虎選擇了金倒永。承受著巨大壓力的他曾表示，自己唯一能做的就是盡全力奔跑，證明球隊的選擇沒有錯。金倒永在2024年迎來生涯大爆發，單季繳出打擊率0.347、38支全壘打、40次盜壘與109分打點的超恐怖數據。這不僅讓他成為韓國職棒史上最年輕達成「30轟30盜」紀錄的球員，更一舉橫掃了長打率王、得分王、三壘手金手套以及年度MVP等大獎。他極具破壞力的打擊與優秀的速度，讓他成為各國球探、甚至是大谷翔平經紀人都曾親赴賽場關注的超級新星。儘管天賦異稟，金倒永的職棒生涯並非一帆風順，他在2025年賽季曾因腿後腱等傷勢受挫。然而面對2026年WBC經典賽的徵召，他展現了極為強烈的企圖心。他曾在受訪時霸氣宣言：「受傷那樣辛苦過，到了國家隊卻不拚命，反而才奇怪。」。這份破釜沉舟的決心，也在今天對陣林維恩的這發逆轉兩分砲中展露無遺。