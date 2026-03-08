我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組台韓大戰戰況扣人心弦，中華隊在8局上實現球評「曾公」曾文誠的「神預言」劇本，上演驚天逆轉！當時8局上2出局二壘有人，韓國隊陷入是否閃躲費爾柴德、抓下一棒重砲張育成的兩難交戰，曾公在轉播中立刻點出，今日尼加拉瓜正是因為保送選擇錯誤，慘遭荷蘭好手阿比斯（Ozzie Albies）敲出再見三分砲。沒想到韓國隊最終選擇讓投手唐寧（D.Dunning）正面對決，結果慘遭費爾柴德一棒掃出關鍵兩分砲，不僅完美印證了曾公的超神分析，更讓中華隊以4：3霸氣超前比分。這一場比賽中華隊表現超精彩，第2局張育成就對柳賢振敲出全壘打，提振了士氣，而第二輪開始中華隊攻勢更有威脅，鄭宗哲和陳晨威敲出安打，但是費爾柴德被三振，留下一二壘殘壘。之後鄭宗哲敲出全壘打，幫助我國再度領先，但是韓國也靠著第五局利用古林睿煬狀態下滑得到1分，之後金倒永從台灣第二任投手林維恩手中轟出2分打點全壘打，反超比數。不過第8局，中華隊攻勢再起，江坤宇敲安上壘之後，鄭宗哲觸擊將他推進到得點圈，兩出局後，韓國對於要不要閃躲費爾柴德對決張育成猶豫不決，球評曾文誠也表示，今天尼加拉瓜就是因為選擇錯誤被荷蘭三分砲。曾公說的比賽是尼加拉瓜隊荷蘭的小組賽，9局下兩出局時荷蘭靠阿比斯（Ozzie Albies）轟出的再見三分砲，終場以4比3氣走尼加拉瓜，拿下D組預賽首勝。而韓國這一場最終選擇不閃躲，但正面對決費仔的結果是唐寧（D. Dunning）被他敲出兩分砲，讓中華隊再度將比分給超前，4：3領先。