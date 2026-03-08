2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台預賽C組今日在東京巨蛋上演萬眾矚目的台韓大戰。由於此役攸關兩隊晉級8強前往邁阿密的最後希望，現場湧入超滿員大觀眾，然而令人震驚的是，全場幾乎被台灣球迷完全攻佔。日媒以「完全客場」形容韓國隊的處境，驚嘆台灣球迷的熱情應援簡直將東京巨蛋變成了中華隊的主場。
台灣球迷攻陷東蛋 360度環繞應援震撼現場
根據日媒報導，今日東京巨蛋座無虛席，但放眼望去幾乎全是穿著中華隊球衣、手持加油器具的台灣球迷。每當中華隊進攻或投出好球，全場便響起震耳欲聾的歡呼聲與應援曲，這股排山倒海的氣勢讓現場日媒看傻了眼，形容這對韓國隊而言是極其艱難的「完全客場」環境。
鄭宗哲、張育成相繼炸裂 台灣球迷全場總動員
比賽初期雙方戰成1比1平手，2局下半中華隊第4棒張育成率先開轟，陽春全壘打帶動全場士氣。到了6局下半，開路先鋒鄭宗哲在滿球數的情況下，精準鎖定郭彬156公里的速球，一棒掃成中外野方向的超前陽春砲。
鄭宗哲擊出全壘打後難掩激動，在場上展現誇張的慶祝動作，並與休息區隊友熱烈擁抱。此時東京巨蛋360度各個角落的台灣球迷同時起立高聲尖叫，熱力四射的景象讓日媒捕捉到不少球迷瘋狂慶祝的神情，日媒《體育報知》直呼：「台灣啦啦隊與球迷的熱情，已經完全主宰了東京巨蛋。」
韓國金倒永還擊 台韓大戰打得火熱
儘管陷入「客場」劣勢，韓國隊也在6局上半給予回擊。主砲金倒永面對中華隊第二任投手林維恩，揮出一記直擊左外野看台上段的特大號逆轉兩分砲，一度讓沸騰的台灣球迷瞬間靜默。這場攸關晉級的「宿命對決」打得難分難解，雙方球員與看台球迷的意氣之爭，將東京巨蛋的氣氛推向最高點。
這場比賽不僅展現了中華隊的韌性，更讓世界看見台灣棒球應援的強大能量。台灣球迷對前進邁阿密的執著，儼然已成為球員在場上拼戰的最強後盾。
