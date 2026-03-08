我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組關鍵戰，中華隊和韓國打進第十局的突破僵局制，這一場比賽相當關鍵，中華隊不僅要贏，還要盡量多得分、少失分，才能在失分率上盡量佔據優勢。最終我國以5：4擊敗對手，最終中華隊守下分數，以1分之差擊敗韓國，在這場世紀之戰中擊敗韓國，史上首次贏韓國，中華隊打出7支安打，其中包括3全壘打，終於拿下這場艱苦的一勝。本場突破僵局制開始後，中華隊選擇讓之前受傷的隊長陳傑憲代跑，之後蔣少宏觸擊，對方選擇傳三壘，但陳傑憲賣力跑壘安全上壘，形成無人出局一三壘有人的局面，之後江坤宇直接強迫取分，點回中華隊本場第5分。之後鄭宗哲敲出中右外野方向深遠飛球，雖然被接殺，但距離應該足以讓跑者推進到三壘，但蔣少宏沒有回去踩壘，很可惜未能往前跑，形成一次隱形的跑壘失誤。這時候輪到本屆賽會狀態不錯的陳晨威，他耐心選球獲得四壞球保送，然而後續今晚敲出過2分砲的費爾柴德未能建功，中華隊這一局就只得到1分。10局下，韓國隊一開始是金周元站在二壘，韓國隊觸擊推進到三壘，球隊一出局的情況下對決道奇隊好手金慧成，結果曾峻岳成功讓他受到擠壓，滾地球傳到本壘，跑者死在本壘前。韓國在一壘有人的情況下，台灣要對上今天最難纏的金倒永，金慧成藉機盜上二壘，因此韓國再度站上得點圈，不過最終金慧成還是解決掉金倒永。幫助我國取得第二勝。在此之前，中華隊被澳洲以0：3完封，這場比賽很傷，因為後續就算三隊互咬、比較失分率，澳洲也佔有絕對優勢，今晚中華隊和韓國隊都得到不少分數，澳洲無疑是最大贏家。