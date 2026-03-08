由柳志炫總教練率領的韓國棒球代表隊，在今（8）日於東京巨蛋舉行的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事中，歷經10局延長賽苦戰，最終以4：5不敵中華隊。這場敗仗讓韓國隊陷入連續四屆WBC止步第一輪的絕境，韓國媒體賽後集體崩潰，甚至以「紙老虎」一詞重砲抨擊國家隊的低迷表現。
延長賽僵局失利 韓國隊晉級希望渺茫
韓國隊此役與中華隊上演激烈的全壘打大戰，儘管強打金倒永在第6局轟出逆轉兩分砲，並在第8局擊出追平二壘安打，硬是將比賽拖入突破僵局制。然而，10局下半韓國隊雖有1出局三壘有人的絕佳機會，金慧成卻擊出內野滾地球，讓跑者在本壘前遭到刺殺，最終以1分之差惜敗。
這場失利讓韓國隊目前戰績僅為1勝2敗，晉級8強的主動權已完全喪失。韓媒《中央日報》指出，韓國隊現在唯一的晉級機會，只能寄望日本隊先擊敗澳洲，且韓國在明日（9日）對陣澳洲時必須以「大分差」獲勝，才有可能在互咬的情況下靠著比較失分率出線。
韓媒痛批：從亞洲強權淪為「紙老虎」
賽後，韓媒《Edaily》以「輸給台灣，紙老虎韓國棒球面臨連續4屆首輪淘汰危機」為題，痛批韓國隊近年在國際賽的疲軟。報導指出，韓國隊在職業球員參賽的國際賽中，面對日本已遭遇11連敗；如今面對台灣也陷入頹勢，近7次對壘僅取得2勝5敗，完全失去了昔日亞洲職棒強權的威嚴。
文中更直言，這支球隊在場上缺乏關鍵時刻的執行力，尤其是10局下半關鍵的戰術失敗，與中華隊強迫取分成功形成鮮明對比，諷刺代表隊已淪為空有虛名的「紙老虎」。
傾巢而出仍吞敗 投手戰力亮紅燈
為了拿下這場「絕對不能輸」的戰役，柳志炫總教練此役甚至推派了原定明日先發的混血大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）後援，沒想到唐寧卻遭到費爾柴德（Stuart Fairchild）轟出兩分砲。這種「傾巢而出」卻仍吞敗的策略，不僅讓韓國隊輸掉比賽，更讓明日對戰澳洲隊的投手調度陷入極大困境。
目前C組局勢混亂，若今日稍晚澳洲擊敗日本，韓國隊將提前宣告淘汰。這場敗仗無疑對韓國棒球界造成了巨大的衝擊與恥辱。
