2026世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰於今（8）日上演史詩級對決。中華隊憑藉張育成、鄭宗哲與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的三發全壘打，加上十局下曾峻岳關門成功，最終以5：4氣走宿敵南韓。有趣的是，當費爾柴德在八局上轟出逆轉兩分砲時，日本轉播的彈幕瞬間失控暴增，滿螢幕的日式應援讓台灣網友直呼：「熱情快溢出螢幕了。」此役雙方互有領先，中華隊在前7局一度以1分落後。關鍵八局上，江坤宇率先擊出安打，隨後「費仔」費爾柴德面對韓國隊大聯盟級投手唐寧（Dane Dunning），鎖定一顆滑球精準出擊，轟出右外野方向的逆轉兩分砲，幫助台灣以4：3要回領先。就在球飛過看台的一瞬間，日本網路轉播平台的彈幕出現了震撼的一幕。無數「おおおおおおお（喔喔喔）」、「キターーー（來了）」以及「台湾めっちゃ強い（台灣超強）」的留言如同海嘯般襲來，厚度甚至直接蓋過了比賽畫面。這段超熱血的應援畫面被截圖傳回台灣社群後，立刻引發鄉民熱議。台灣網友紛紛感性留言：「他們的熱情溢出螢幕了」、「好愛日本喔」、「台日友好」、「日本式應援超讚」更有不少幽默的網友表示，中華隊今天能撐到延長賽力克韓國，除了球員展現出拚勁，也要歸功於日本隊昨晚的「助攻」。網友笑稱：「還是要感謝日本昨天幫我們放血」比賽進入延長賽突破僵局制，十局上中華隊展現細膩球風，隊長陳傑憲靠著蔣少宏、江坤宇接連的精妙短打跑回致勝第5分。十局下，火球男曾峻岳在全場震耳欲聾的加油聲中關門成功，幫助中華隊在預賽戰績來到2勝2敗，保住晉級邁阿密8強的一線生機。