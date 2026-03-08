我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊真的贏韓國了！「台韓大戰」台灣以5:4獲勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲由柳志炫總教練率領的韓國棒球代表隊，在今（8）日於東京巨蛋舉行的2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事中，歷經10局延長賽苦戰，最終以4：5不敵中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽C組賽事進入白熱化，韓國隊今日（8日）在東京巨蛋與中華隊上演一場長達10局的延長賽惡鬥，最終以4：5落敗，這也是近8年來兩隊國際賽交手，中華隊取得的第5勝，完全逆轉了過去「台韓大戰」的走勢。賽後韓國隊總教練柳志炫神情凝重，在記者會上坦言對結果感到非常遺憾，並指出這場失利讓韓國隊繼日韓大戰後遭遇二連敗，晉級之路已面臨「懸崖邊緣」。「這本是一場無論如何都必須贏下的比賽，但最終卻演變成這樣的結果。」柳志炫在賽後記者會上難掩落寞。他表示，儘管球隊在比賽中展現了韌性，幾度落後又追平，但在延長賽的細節處理上顯然不如對手。即便處境艱難，柳志炫仍試圖提振士氣，他強調：「雖然晉級主動權不在我們手中，但仍有一絲機會。我們會重新整理心情，全力準備明天對戰澳洲的最終戰。」韓媒報導指出，這場失利再次印證了韓國隊近年來與中華隊的交纏的命運。自2018年以來，韓國隊在職業球員參加的國際賽中，面對中華隊僅取得2勝5敗的劣勢。本場比賽韓國隊投手群依舊無法抵擋中華隊的長打火力，全場被轟出3支全壘打（張育成、鄭宗哲、費爾柴德）。儘管當家球星金倒永單場貢獻逆轉兩分砲與追平二壘安打，表現堪稱完美，但韓國隊在10局下半的守備選擇失誤（野手選擇）以及戰術執行失敗，成為致敗關鍵。隨著這場敗仗，韓國隊目前戰績1勝2敗，排名跌至C組第四。韓國隊若想保住晉級8強的最後希望，現在陷入了尷尬的局面：他們必須在今晚（8日）19:00的比賽中，「熱烈應援」宿敵日本隊擊敗澳洲隊。如果澳洲今晚戰勝日本，韓國隊將寫下連續四屆WBC在第一輪被淘汰的恥辱紀錄。韓媒對此表示，雖然為了晉級世界大賽做了大量準備，甚至徵召多位韓裔大聯盟球員，但再次倒在「台灣之牆」面前，對韓國棒球界無疑是巨大的打擊。