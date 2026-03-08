2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大對決於今（8）日稍早落幕，韓國隊在經歷10局激戰後以4：5惜敗中華隊。根據日媒《Full-Count》報導，賽後東京巨蛋場內形成了強烈對比，一邊是狂歡慶祝的中華隊，另一邊則是癱坐在板凳席、久久無法起身的韓國旅美大將金慧成。這幕「英雄落淚」的畫面在社群平台傳開後，不少日本球迷也紛紛表示心碎，淚喊：「看得心臟好痛。」
執念的盜壘與本壘出局 金慧成拚盡全力
韓國隊今日在延長賽10局下半面臨1分落後，在1出局三壘有人的得分良機，金慧成擊出內野滾地球，導致三壘跑者在本壘遭到封殺，沒能換回追平分。
雖然僅剩最後一個出局數，但金慧成展現了驚人的鬥志、盜壘成功，試圖將自己送上得點圈，為球隊續命。無奈最後一棒金倒永未能建功，韓國隊最終吞下敗仗。比賽結束那一刻，留在二壘上的金慧成神情木然，隨後走回板凳席時已難掩情緒。
「呆滯、拭淚、起不了身」 東京巨蛋最殘酷的明暗對比
賽後鏡頭捕捉到，金慧成坐在板凳席上雙眼無神地望向遠方，不時用球衣或手部拭淚，整個人像是被抽乾了力氣，完全無法從椅子上站起來。
這幕畫面在社群媒體X引發熱烈討論。日本球迷紛紛留言表示感同身受：「看到金慧成在板凳席忍耐悲傷的樣子，我也想哭了」、「看著大哭擁抱的台灣選手，對比茫然自失的金慧成，這就是運動競賽最殘酷也最動人的地方」。
日本球迷近一步感性評論道：「金慧成最後那個盜壘和賽後久久不能自已的樣子，看得出他背負了多大的責任感，他真的做得很好」、「這場比賽讓人徹底愛上金慧成這位選手」、「不管是哭著慶祝的台灣隊，還是看著場內發呆的韓國隊，兩邊都讓人想致敬」。金慧成賽後更走向看台對球迷深深一鞠躬，落寞的背影成為今日台韓大戰最令人動容的句點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國隊今日在延長賽10局下半面臨1分落後，在1出局三壘有人的得分良機，金慧成擊出內野滾地球，導致三壘跑者在本壘遭到封殺，沒能換回追平分。
雖然僅剩最後一個出局數，但金慧成展現了驚人的鬥志、盜壘成功，試圖將自己送上得點圈，為球隊續命。無奈最後一棒金倒永未能建功，韓國隊最終吞下敗仗。比賽結束那一刻，留在二壘上的金慧成神情木然，隨後走回板凳席時已難掩情緒。
「呆滯、拭淚、起不了身」 東京巨蛋最殘酷的明暗對比
賽後鏡頭捕捉到，金慧成坐在板凳席上雙眼無神地望向遠方，不時用球衣或手部拭淚，整個人像是被抽乾了力氣，完全無法從椅子上站起來。
這幕畫面在社群媒體X引發熱烈討論。日本球迷紛紛留言表示感同身受：「看到金慧成在板凳席忍耐悲傷的樣子，我也想哭了」、「看著大哭擁抱的台灣選手，對比茫然自失的金慧成，這就是運動競賽最殘酷也最動人的地方」。
日本球迷近一步感性評論道：「金慧成最後那個盜壘和賽後久久不能自已的樣子，看得出他背負了多大的責任感，他真的做得很好」、「這場比賽讓人徹底愛上金慧成這位選手」、「不管是哭著慶祝的台灣隊，還是看著場內發呆的韓國隊，兩邊都讓人想致敬」。金慧成賽後更走向看台對球迷深深一鞠躬，落寞的背影成為今日台韓大戰最令人動容的句點。