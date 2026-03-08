我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰於今（8）日落下帷幕，中華隊在十局延長賽以5：4險勝宿敵韓國，保住晉級八強的一線生機。賽後，全台球迷在社群平台上瘋狂點名一位「隱形功臣」，他不僅在今日延長賽關鍵時刻守住本壘，更是目前經典賽中，全世界唯一接殺日本球星大谷翔平的男人，他就是效力於台鋼雄鷹的「得點圈之鬼」吳念庭。今日台韓大戰激戰至十局下半，中華隊僅領先1分，韓國隊利用突破僵局制攻佔上三壘。一出局後，南韓打者金慧成擊出一壘方向強勁反彈球，三壘跑者金周成企圖靠著腳程衝回本壘追平比分。此時鎮守一壘的吳念庭展現了2025年中職金手套等級的反應速度，接球後毫不遲疑，精準快傳給捕手蔣少宏，完成精彩的本壘阻殺，將韓國最重要的一分擋在門外。隨後曾峻岳接連封鎖打線，中華隊終於在經典賽擊敗韓國。網友激動表示：「請大家多來逛逛台鋼商品部」、「尊敬的吳•台鋼雄鷹隊長•浣熊大哥•接殺大谷翔平•阻擋金周元本壘追平分•念庭」、「接殺了大谷翔平又把韓國封殺在本壘的台鋼雄鷹吳念庭」、「可以出更多周邊嗎 我要買爆」，甚至連台灣拳擊好手林郁婷也現身留言區：「太帥了🤩🤩」事實上，吳念庭在本屆經典賽的「神級表現」早已讓網友推爆。在日前對戰日本隊時，面對手感火燙到連韓國隊都選擇「敬遠」保送的大谷翔平，中華隊選擇正面對決。當時22歲小將沙子宸登板，僅投兩球就讓大谷擊出一壘側飛球，吳念庭奮力一跳將球接殺。這一幕讓Threads與 PTT 網友瘋狂洗板，戲稱大谷翔平唯一的出局是由「尊敬的沙子宸先生與吳念庭先生製造」，更有球迷反串發文：「吳念庭接殺大谷只是日常，沒什麼好炫耀的。」這項事蹟甚至被熱心球迷立刻更新進吳念庭的維基百科。作為知名職棒名將吳復連之子，吳念庭承襲了父親「棒球頑童」的靈敏球感。在旅日多年後，2024年以第一指名加入中職台鋼雄鷹，並於2025年迎來生涯高峰。去年他改用魚雷球棒後火力全開，以0.328的打擊率奪下「中職打擊王」，更包辦三壘金手套與最佳十人獎。本屆經典賽，吳念庭多次展現其成熟的心理素質。無論是面對日本巨星大谷翔平，還是在對韓生死戰的本壘攻防，他都展現了「隱形功臣」的穩定力量。