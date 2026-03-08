中華隊今（8）日在2026年世界棒球經典賽C組預賽，於第10局以5：4擊敗了韓國隊。這不僅僅是一場比賽的勝利，對台灣棒球的發展來說更深具意義。攤開數據，自2018年以來，台灣對上韓國職業國家隊的戰績，已經來到了5勝2敗。過去那種輸多贏少、總是在關鍵時刻被逆轉的宿命，已經被徹底翻轉。
現在的中華隊，在這組宿敵對決中成為了優勢方。除了整體棒球實力的成長，更有一種信念早已深深注入台灣球員與球迷的心中。面對韓國，台灣球員總能展現出超乎尋常的意志力與決心。今天的比賽證明了這一點，而先前12強賽的奪冠傳奇，同樣也是從第一場擊敗韓國開始寫下的。
這一切的心態轉變，其實有一個無形的脈絡在。
2013年3月5日的第3屆WBC預賽，是台灣棒球迷集體失落的一刻。在台中洲際棒球場，中華隊原本以2：0領先，卻在8局下半遭到韓國隊敲出逆轉2分砲，最終以2：3飲恨。當時，體育主播徐展元在轉播台上無法控制情緒，落淚吶喊出那句「我好想贏韓國」。這句話瞬間爆紅，甚至被選為年度金句，因為它精準刺中了那個時代台灣球迷最深切、也最悲戚的心聲。
從「好想贏」到「一直贏」，真正的轉捩點發生在光州世大運。
已故的運動視界專欄作家陳穎，曾在2015年寫下一篇文章，記錄了當年光州世界大學運動會的點滴。那年大雨攪局取消了金牌戰，台灣與日本並列冠軍，創下國家隊史上最佳成績。但真正讓這批年輕球員破繭而出的關鍵，是在前一場比賽以2比0完封地主韓國隊。
在那場比賽中，接力登板的宋家豪與林子崴功不可沒；打擊端上，除了林志賢與張閔勛的串聯安打，剛被Lamigo桃猿以第一輪選進的第4棒王柏融，在6局下敲出了一發擴大領先的陽春全壘打。加上先前在21U世界盃以7：1大勝，台灣在國際賽面對韓國已經拿下二連勝。
賽後，王柏融平靜卻堅定地說出了一段話：「希望從我們這個世代開始，就要一直贏韓國，畢竟我們不會比他們差，也不會輸他們。」
這不是一句狂妄的賽後感言，而是台灣下一個黃金世代打者，向自己也向球迷許下的勝利宣言。
當年陳穎在文章末尾寫下：「希望他的宣言未來能夠持續實現。」如今時間走到2026年，王柏融那句話彷彿成為了台灣棒球最堅實的底氣。當年的眼淚已經擦乾，新一代的球員帶著這份底氣上陣。台韓大戰的逆轉，沒有太多煽情的奇蹟，就只是這群球員把當年那句「我們不會比他們差」，一場又一場地變成了現實。
