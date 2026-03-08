我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊後援投手曾峻岳成功關門。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲峻岳的成長一直被前輩看在眼底。現任中信兄弟投手教練、前旅美名將王建民曾公開盛讚曾峻岳的進步極為顯著。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台韓大戰今日落下帷幕，中華隊在第10局突破僵局制中守住勝果，以5：4力克韓國。守下這場史詩級勝利的最後防線，正是中華隊陣中「火球男」、速球擁有極高評價的曾峻岳，今天在對上金慧成、金倒永等打者，他的卡特球也投出奇效，成為實戰中又一武器。隨著其近年國際賽表現極其穩定，或許已可將他視為國家隊未來十年終結者不二人選。曾峻岳是少數有被國際媒體關注，且在國外媒體有特別做球探報告的球員，近年他的表現一直很穩定。這一次在2026年世界棒球經典賽中華隊中，他被定位把守最後防線，在7日對捷克曾峻岳使用15球成更關門。今天曾峻岳同樣是在最後一局上來關門，這次他的挑戰更為嚴峻，對手是實力更強的韓國隊，而且是在第10局突破僵局制，得點圈一開始就已經有人。面對3名打者，他使用9球、高效率無失分幫助中華隊關門。今天曾峻岳使用球種也清一色是直球系，面對韓國「三金」金亨俊、金慧成和金倒永，他使用4顆四縫線速球（約94-95 mph），還有5顆卡特球（平均87 mph左右），速差和落點變化，讓大聯盟級的金慧成以及準大聯盟級的金倒永最終在三壘有人的情況下都無法打回分數。相比去年在WBCQ曾峻岳全部用四縫線解決西班牙打者，這一次面對韓國好手們，配球無疑更為多元和靈活。曾峻岳的驚人天賦早已引起國際關注。知名棒球數據網站《Fangraphs》在2025年的球探榜單更新中，將四縫線曾峻岳的速球評分給予了「60/60」的頂尖評價，這代表他的速球在大聯盟標準中也是頂尖水準。令人驚訝的是，目前效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投、以「令和怪物」著稱的佐佐木朗希，在該項目的評分為55/60。這顯示出曾峻岳的速球威力與特質，在國際專家眼中具有極高的評價與旅外潛力。事實上，曾峻岳的成長一直被前輩看在眼底。現任中信兄弟投手教練、前旅美名將王建民曾公開盛讚曾峻岳的進步極為顯著，認為他已具備勝任終結者的心理素質。王建民當時分析：「他的速球非常有威力，搭配的變速球與滑球也相當犀利。他的球速與滑球角度都有很高的水準，而且仍有進步的空間。我認為，他不該只侷限於日本職棒，而是應該思考哪裡才是最適合自己成長的地方。如果有機會，他應該挑戰海外賽場，學習不同風格的棒球。」儘管過去曾吸引包括日本火腿、歐力士及讀賣巨人在內等7支日職球隊，以及多支美職球隊的關注，但曾峻岳當年選擇留在中職持續磨練。他曾坦言，亞冠賽的挫折讓他意識到變化球與控球仍有進步空間。經過一年的沉潛，曾峻岳在今年的WBC賽場上證明了自己的進化。從過去「純靠火球」壓制，到現在能應對大聯盟級別打者的多元配球，這位24歲的火球男已取得長足進步。