2026世界棒球經典賽（WBC）台韓生死戰今（8）日上演史詩級激鬥。中華隊與韓國隊鏖戰至十局延長賽，靠著致勝短打取得領先後，守護神曾峻岳於十局下成功擋住韓國隊金倒永、金慧成等強打者的反撲，終場中華隊以5：4氣走宿敵。曾峻岳在完成最後一個出局數後激動落淚，賽後感性表示：「很謝謝自己沒有放棄自己。」三年前的經典賽，曾峻岳的表現未如預期，成為他職業生涯的一大痛楚。他在經典賽資格賽受訪時也說道：「上屆是我棒球路上很大的經驗，跌了很大的一跤，但有了那一次經驗，就更能從容面對一切。」然而今日重返東京巨蛋，他在最關鍵的時刻登板，展現出完全不同的抗壓性。「人總會長大，我沒有因為那時候丟不好就墮落，而是讓自己努力去成長。」曾峻岳賽後回憶這段心路歷程，坦言國際賽對決頂尖打者絕不能退縮。面對韓國隊陣中的大聯盟巨星，他強調當下心無旁鶩，「我只注意對出去的每一顆球品質都要最好，不能用『放』的去丟每一顆球。」此役戰況膠著，中華隊先有張育成、鄭宗哲、費爾柴德（Stuart Fairchild）三轟助威，十局上再靠陳傑憲、蔣少宏與江坤宇的「連環短打戰術」攻下關鍵第5分。十局下，曾峻岳背負著全台球迷的期待登板關門。當最後一顆球被擊出並抓下出局數時，全場沸騰。曾峻岳透露，當下看到隊友們哭了，自己也忍不住跟著掉淚，「這場比賽是真的不簡單，因為大家也是打得有來有往。最難忘的時刻，就是最後一個出局數贏下來的當下。」曾峻岳賽後不斷感謝隊友從頭到尾都沒有放棄，認真處理每一顆球。中華隊在擊敗韓國後，預賽戰績來到2勝2敗，這場寶貴的勝利讓中華隊保住了前進邁阿密8強的一線生機。從國際賽失利的挫折中重生，曾峻岳在今日的台韓大戰中證明了自己的成長。他將這場勝利歸功於全隊的將士用命，也對過去的自己信心喊話：「謝謝自己沒有放棄。」