日本隊今（8）日WBC經典賽迎戰澳洲，意外陷入苦戰，七局下仍陷入0：1落後，澳洲左投甘迺迪（Jon Kennedy）1出局後面對大谷翔平，先投出頭部近身球，隨後又攻擊膝蓋位置，大谷翔平急忙閃躲後，怒視甘迺迪，全場也一片譁然，結果下一棒吉田正尚就開轟，幫助日本隊直接逆轉戰局。日本前六局僅出現3安打無得分，反倒是6局上西武獅王牌左投隅田知一郎失守先丟分，日本意外陷入落後。七局下，澳洲由曾對中華隊後援上場的甘迺迪續投，取得1出局後面對大谷翔平，首球投在外角後，突然連續2顆危險近身球伺候，所幸大谷都順利閃躲，並對甘迺迪露出憤怒表情，隨後更搖頭表示無奈。澳洲最後連續4顆壞球保送大谷翔平，下一棒近藤健介內野滾地球，澳洲處理雙殺失敗，結果下一棒吉田正尚就開轟，除幫大谷翔平復仇，也幫助日本一舉反超，悶了整場的日本球迷也陷入瘋狂。大谷翔平過去2戰面對中華隊、韓國，累積6打數5安打、打擊率8成33、上壘率8成50，2轟、6分打點，宛如降維打擊，但本戰意外遭到澳洲封鎖，總計3打數無安打、僅因2次四壞保送上壘。