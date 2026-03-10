我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2025-26 NBA例行賽進入最後19場倒數衝刺，休士頓火箭隊雖然目前以穩居，但球隊內部的隱憂已讓隨隊記者感到不安。火箭資深記者布拉多（Bradeaux）今日更新社群動態，對球隊的季後賽前景投下不信任票，直言唯有在季後賽首輪對上，火箭才有較大的勝算闖關。布拉多在推文中分析，放眼目前的西區局勢，前段班充滿了如雷霆、馬刺、灰狼等擁有極致天賦與防守體系的球隊。他直言：「這番言論的核心在於對位優勢。相較於雷霆的攻防一體與馬刺文班亞馬（Wembanyama）的禁區統治力，湖人與太陽的陣容相對沒有那麼大的宰制力，且防守端較容易出現缺口，這對依賴內線進攻發動的火箭來說，是首輪對手中最理想的選擇。火箭若想在季後賽走得更遠，目前有三大核心問題亟待解決。首先是，本季球隊的三分出手量與命中率始終處於聯盟中後段，在強調空間感的季後賽戰場上，缺乏遠程砲火極易導致進攻被針對。其次是，即便近期戰績出現波動，總教練烏度卡對於調整先發五人仍持保守態度，這讓對手在賽前準備上相對容易。最致命的則是，隨著主控范弗利特（Fred VanVleet）因ACL撕裂整季報銷，以及中鋒亞當斯（Steven Adams）接受踝部手術缺陣，火箭同時失去了場上的「指揮大腦」與「禁區屏障」，不僅防守穩定性大打折扣，整體的戰術執行力也面臨嚴峻考驗。根據目前的截至3/9），西區前段班競爭極其激烈，前六名之間的勝差僅在伯仲之間：火箭隊本賽季雖有杜蘭特（Kevin Durant）與阿門·湯普森（Amen Thompson）撐起側翼火力，但面對高強度的包夾與聯防時，球隊的運轉球流暢度在范弗利特缺陣後確實大幅下滑。目前的西區排名極其焦灼，火箭雖然排名第四，但領先第五的湖人僅，領先第七的太陽也僅，且接下來的賽程並不輕鬆。這意味著最後19場比賽，火箭的策略不僅要維持勝率，更可能要策略性地「挑選」對手。若不慎跌入與雷霆或馬刺的對戰組合，這支充滿天賦的年輕軍團，極可能在競爭慘烈的西區季後賽中，再次淪為「學費」的犧牲品。