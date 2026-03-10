隨著2025-26 NBA例行賽進入最後19場倒數衝刺，休士頓火箭隊雖然目前以39勝24敗穩居西區第四，但球隊內部的隱憂已讓隨隊記者感到不安。火箭資深記者布拉多（Bradeaux）今日更新社群動態，對球隊的季後賽前景投下不信任票，直言唯有在季後賽首輪對上洛杉磯湖人或鳳凰城太陽，火箭才有較大的勝算闖關。
「避開怪物房」：湖人、太陽成火箭晉級最理想目標
布拉多在推文中分析，放眼目前的西區局勢，前段班充滿了如雷霆、馬刺、灰狼等擁有極致天賦與防守體系的球隊。他直言：「如果火箭在季後賽碰不到湖人或太陽，我實在看不出他們如何能闖過首輪。」
這番言論的核心在於對位優勢。相較於雷霆的攻防一體與馬刺文班亞馬（Wembanyama）的禁區統治力，湖人與太陽的陣容相對沒有那麼大的宰制力，且防守端較容易出現缺口，這對依賴內線進攻發動的火箭來說，是首輪對手中最理想的選擇。
三大致命傷：外線荒、陣容僵化與傷病魔咒
火箭若想在季後賽走得更遠，目前有三大核心問題亟待解決。首先是三分火力嚴重不足，本季球隊的三分出手量與命中率始終處於聯盟中後段，在強調空間感的季後賽戰場上，缺乏遠程砲火極易導致進攻被針對。其次是首發陣容過於僵化，即便近期戰績出現波動，總教練烏度卡對於調整先發五人仍持保守態度，這讓對手在賽前準備上相對容易。
最致命的則是兩大核心報銷的後遺症，隨著主控范弗利特（Fred VanVleet）因ACL撕裂整季報銷，以及中鋒亞當斯（Steven Adams）接受踝部手術缺陣，火箭同時失去了場上的「指揮大腦」與「禁區屏障」，不僅防守穩定性大打折扣，整體的戰術執行力也面臨嚴峻考驗。
最後19場的抉擇：亟需重大調整
根據目前的西區排名（截至3/9），西區前段班競爭極其激烈，前六名之間的勝差僅在伯仲之間：
- 雷霆 (50-15)
- 馬刺 (47-17)
- 灰狼 (40-24)
- 火箭 (39-24)
- 湖人 (39-25)
- 金塊 (39-25)
