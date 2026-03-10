創下台灣電影賣座數字最高紀錄、全台已破7.25億的《陽光女子合唱團》，獲得第7屆台灣影評人協會獎提名，翁倩玉、陳意涵雙雙入圍「最佳女演員」，將和《我家的事》高伊玲、《大濛》方郁婷等一起競爭。演而優則導的舒淇，以《女孩》入圍最佳編劇、導演。而《大濛》、《左撇子女孩》都囊括最佳影片等5項提名，一起登上本屆大贏家的寶座。
翁倩玉、陳意涵搶影后 《陽光女子合唱團》導演祝福
台灣影評人協會從2025年在台灣院線上映的國片
中評選出最佳影片與編、導、演等 5 個獎項入圍者，最佳女演員競爭最激烈，因為票數相同，從原本5個名額提名了6位，而《陽光女子合唱團》的女星們表演整體一致精彩，但最後是陳意涵與翁倩玉殺進入圍名單，前者哭功驚人，後者展現資深影后的功力，都來勢洶洶，也證明影評人不見得都會排斥票房熱賣大片，依舊會肯定出色的表現。
對於《陽光女子合唱團》陳意涵與翁倩玉獲台灣影評人協會提名，導演林孝謙表示：「非常感謝影評人協會對於兩位女演員們的肯定，期待她們可以一起雙雙獲獎。」雖然該片感動全台觀眾、票房大豐收，不過這次沒有得到最佳影片的入圍，林孝謙並沒覺得太遺憾，而是為演員們開心，也會將好消息趕快傳達給人在日本的翁倩玉。
曾敬驊、藍葦華「父子相爭」 舒淇對決眾名導
除了最佳女演員的競爭激烈，最佳男演員之爭也是不容小覷，《我家的事》扮演父子的藍葦華、曾敬驊將同片對決，其他獲提名的《左撇子女孩》黃鐙輝、《大濛》柯煒林、《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦也都曾在金馬獎入圍，勢必有番龍爭虎鬥。金馬影后舒淇以《女孩》入圍最佳導演，將對上《大濛》陳玉勳、《左撇子女孩》鄒時擎、《由島至島》廖克發等，誰能勝出也是影迷矚目的焦點。
台灣影評人協會表示，
本屆入圍名單充分體現對於當代台灣電影的影像美學與社會議 題的創作視角考量，正式得獎名單將於近期對外公布， 敬請各界期待。
第7屆台灣影評人協會獎入圍名單
【最佳影片】
《大濛》
《大風之島》
《白衣蒼狗》
《由島至島》
《左撇子女孩》
【最佳導演】
陳玉勳《大濛》
舒淇《女孩》
曾威量《白衣蒼狗》
廖克發《由島至島》
鄒時擎《左撇子女孩》
【最佳編劇】
陳玉勳《大濛》
舒淇《女孩》
曾威量《白衣蒼狗》
鄒時擎＆西恩貝克（Sean Baker）《左撇子女孩》
潘客印《我家的事》
【最佳男演員】
柯煒林《大濛》
萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）《白衣蒼狗》
黃鐙輝《左撇子女孩》
曾敬驊《我家的事》
藍葦華《我家的事》
【最佳女演員】
9m88《女孩》
方郁婷《大濛》
馬士媛《左撇子女孩》
高伊玲《我家的事》
翁倩玉《陽光女子合唱團》
陳意涵《陽光女子合唱團》
