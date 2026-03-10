我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇以自編自導的《女孩》得到台灣影評人協會獎的最佳編劇、導演雙料提名。（圖／記者吳翊緁攝）

創下台灣電影賣座數字最高紀錄、全台已破7.25億的《陽光女子合唱團》，獲得第7屆台灣影評人協會獎提名，翁倩玉、陳意涵雙雙入圍「最佳女演員」，將和《我家的事》高伊玲、《大濛》方郁婷等一起競爭。演而優則導的舒淇，以《女孩》入圍最佳編劇、導演。而《大濛》、《左撇子女孩》都囊括最佳影片等5項提名，一起登上本屆大贏家的寶座。台灣影評人協會從2025年在台灣院線上映的國片