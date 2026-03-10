我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今日客場以116：119惜敗西區弱旅猶他爵士，戰績跌至五成。賽後，總教練史蒂夫科爾（Steve Kerr）對球隊的防守表現極度不滿，認為防守端的潰敗是導致輸球的主因；而在這場沉悶的失利中，完成轉隊首秀的「小柯瑞」塞斯‧柯瑞（Seth Curry）在短時間內展現的高效火力，成為勇士陣中唯一的驚喜與亮點。儘管勇士在進攻端展現了不錯的球權移動，送出31次助攻且僅10次失誤，但防守端的乏力讓科爾在記者會上重砲檢討。科爾指出爵士全場獲得29次罰球機會並拿走27分，而勇士在罰球線上落後對手高達13分。科爾直言：「這絕不該發生。我們犯規太多，始終沒能控制住對手。」面對輸給戰績不佳的對手，科爾強調這無關積極性，而是執行力的問題，球隊必須迅速反彈迎接接下來的背靠背賽程。在球隊整體表現低迷之際，傷癒復出的塞思庫里成為賽後焦點。他在短短12分鐘的出賽時間內就攻下13分，展現了頂尖射手的本色。小柯瑞透露，過去數月他受背部傷勢困擾，一度因劇痛在家中完全無法動彈，甚至懷疑職業生涯是否還能延續，直到全明星賽後康復進度才出現轉機。談到為何能迅速找回準星，小柯瑞笑稱這是他磨煉出的「即插即用」天賦。由於職業生涯早期時常要在冷板凳待命，他特意練習了在身體未熱的情況下直接投籃的能力。科爾也大讚：「看到他回歸真的太好了，他是聯盟中最頂尖的射手之一。」除了柯瑞的亮眼表現，另一名後衛丹東尼梅爾頓（De'Anthony Melton）今日因傷病管理及背靠背賽程考量，出賽時間被嚴格限制在20分鐘以內。對於明日背靠背客場挑戰芝加哥公牛的比賽，小柯瑞表示雖然目前身體反饋良好，也已經適應了激烈的身體對抗，但仍需與醫療團隊商議後才能決定是否連續出戰。科爾則表示，會根據球員恢復情況做最後評估，力求在舊金山主場戰前止住連敗頹勢。