NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊在今年賽季的旅程已進入後段，然而休賽季重金補強的中鋒艾頓（Deandre Ayton）表現卻不如預期。儘管艾頓擁有極高效率的得分能力，但他始終無法適應作為唐西奇（Luka Doncic）「副手」的角色，近期更因不滿戰術定位引發爭議。對此，美媒指出湖人已開始尋求替代方案，預計在2026年選秀會鎖定來自密西根大學的7呎3吋西班牙巨塔馬拉（Aday Mara）。
艾頓怒吼「我不是卡培拉」 態度問題成湖人最大隱憂
艾頓在洛杉磯的處境正變得日益尷尬。雖然他能穩定貢獻分數，但防守端的消極與缺乏苦工的精神，讓湖人高層很頭痛。根據隨隊記者報導，艾頓在日前輸給魔術隊後，甚至在走向休息室時憤怒大喊：「他們想把我變成卡培拉（Clint Capela），但我才不是什麼卡培拉。」
這番言論直接揭露了艾頓與球隊核心唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）之間的角色衝突。艾頓並不甘於只當一個擋拆、搶籃板、護框的藍領，但這正是目前這支湖人隊最需要的內線支援。
選秀新目標！西班牙巨塔馬拉有望接棒內線
在《Fansided》記者克萊恩（Christopher Kline）最新的模擬選秀中，湖人隊被預測將在首輪第21順位選入馬拉（Aday Mara）。這位現年20歲、身高221公分的西班牙長人，本季在密西根大學打出亮眼表現，場均繳出11.3分、6.9籃板及2.6阻攻，投籃命中率高達67.3%。
克萊恩分析，馬拉不僅擁有驚人的護框能力，更具備內線球員罕見的傳球視野，這能為湖人的戰術體系開創更多可能。更重要的是，馬拉的球風被認為比艾頓更適合搭配唐西奇，能成為一名出色的防守核心。
海耶斯上位聲浪高 艾頓湖人生涯倒數計時？
除了選秀有計畫網羅新長人，湖人隊內也出現了要求增加海耶斯（Jaxson Hayes）上場時間的呼聲。多位NBA球探告訴《Heavy Sports》，海耶斯才是目前最適合與唐西奇搭檔的內線球員，因為他熱於執行空中接力、完全不佔球權，防守積極度還很高。
「海耶斯清楚自己的定位，他與盧卡（唐西奇）之間有極佳的化學反應。」一名資深球探直言，目前的湖人隊使用海耶斯的效率遠高於艾頓。
艾頓本季在湖人的薪資雖僅810萬美元，但若他在剩下的一個月中無法大幅改善防守與態度，這段短暫的洛杉磯歲月恐怕將在今年夏天畫下句點。無論是扶正海耶斯、尋求交易，還是透過選秀補進馬拉，湖人內線大洗牌已勢在必行。
艾頓本季在湖人的薪資雖僅810萬美元，但若他在剩下的一個月中無法大幅改善防守與態度，這段短暫的洛杉磯歲月恐怕將在今年夏天畫下句點。無論是扶正海耶斯、尋求交易，還是透過選秀補進馬拉，湖人內線大洗牌已勢在必行。