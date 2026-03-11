陸元琪先前表示被袁惟仁的家人阻止，不准她出席告別式，但她昨（10）日上午10點左右，仍現身二殯送別前夫。深夜陸元琪也再度發文，談到與袁惟仁相處的過往，還有孩子們對他的思念：「看見兒子脖子上夾的綠色外星人嗎？記不記得那是祢最愛的調音器？」陸元琪透露兒子袁義脖子上的戴著的東西與袁惟仁也有關，她和孩子都只想記得袁惟仁曾經的美好，往後也會帶著這份思念繼續走下去。

陸元琪仍出席袁惟仁告別式　不想留下遺憾

陸元琪昨日深夜發文，提到自己堅持出席袁惟仁告別式的原因，是為了內心不留遺憾、也想陪伴孩子們，但她又怕打擾袁惟仁的家人，所以刻意避開了家祭時段，選擇稍晚才抵達告別式現場。她透露，在前往二殯的塞車途中，心裡就已經開始與小胖老師對話。進入靈堂前，她內心更是極度緊張，「心跳聲大到像在打鼓」。

▲陸元琪（右）現身袁惟仁告別式 ，儀式結束後，她在好友陶晶瑩（左）陪伴下走出會場。（圖／記者邱曾其攝影）
珍貴信物曝光！兒子脖上夾袁惟仁最愛的調音器

陸元琪貼文更特別提到，兒子袁義脖子上夾著一個「綠色外星人」，那正是袁惟仁生前最愛的調音器。由此細節可以看出孩子們對父親深刻的思念，陸元琪說小孩甚至為了留住與爸爸的回憶，還曾多買幾個相同的調音器放在家裡，平時也會吃袁惟仁愛吃的滷肉飯與巧克力來想念他。

陸元琪不畏袁惟仁帶來的風雨：我真的都放下了

面對過去這段充滿爭執的破碎婚姻，陸元琪如今也選擇放下恩怨，「現在我們只記得祢帶給我們的好…讓祢看見，我真的都放下了。」她更喊話袁惟仁，希望他不要帶著遺憾或愧疚，安心去當一個「可愛的胖天使」，並感謝袁惟仁的出現和這段人生經歷，讓自己變得更加勇敢。

▲袁惟仁的兒子袁義（左）與女兒袁融（右）昨日都出席告別式送父親最後一程。（圖／記者邱曾其攝影）
送完袁惟仁最後一程　陸元琪秒去買菜想養胖小孩

告別式結束後，陸元琪也透露自己的第一個念頭不是悲傷，反而是想去買菜。她感性表示，袁惟仁一定希望她把最近瘦太多的孩子們照顧好，「祢一定希望我把孩子們的肉肉養回來對吧」。陸元琪最後也對袁惟仁隔空喊話，「我知道，祢走後我要努力讓家裡的幸福感更濃厚，祢放心，我會做到的」。




