2026年世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼進行，但今年日本觀眾議論的核心不僅是球場上的勝負，更是轉播媒介的歷史性巨變。本屆WBC在日本捨棄了傳統的無線電視（地面電視）轉播，由串流巨擘Netflix首次取得獨家播映權。這項決定曾一度引發「剝奪國民觀賽權利」的擔憂，然而隨著賽事推進，高品質的轉播體驗卻意外加速了日本觀眾從電視轉往訂閱制的進程。回顧上屆WBC，日本隊奪冠戰曾寫下驚人的48%家庭收視率，成為全日本的共同記憶。今年賽前，不少網友對 Netflix 獨家轉播感到不安，憂心「孩子沒辦法看球」或「體育熱度會因付費門檻而消減」。然而，隨著3月8日吉田正尚逆轉澳洲的兩分全壘打，以及大谷翔平震驚世界的滿貫砲透過Netflix鏡頭放送，輿論風向出現驚人反轉。許多訂閱用戶大讚：「Netflix的運鏡精湛且逼真」、「500日圓就能看全賽事，性價比極高」、「看到鈴木誠也英雄訪問的側面視角，這種臨場感是無線電視無法提供的。」甚至有激進的評論稱：「看完這場，我想取消NHK的訂閱了。」影視圈名人也紛紛對此現象發聲。演員和田正人於X平台發文感嘆，串流媒體提供了無線電視看不到的多樣角度，令人驚豔。電視雜誌撰稿人分析，WBC成了吸引高齡族群進入串流世界的催化劑。許多長輩為了觀看大谷翔平與山本由伸的表現而首次訂閱Netflix，卻隨即被平台內的高品質內容「套牢」。除了棒球，Netflix匯聚名導名伶的原創劇集如《地面師》（土地騙子）、以及熱門動漫《海賊王》真人版第二季，正讓這群新用戶產生極高的黏著度。長期以來，日本地面電視面臨收視率停滯的挑戰，而本次WBC的「Netflix獨佔」無疑是壓死駱駝的最後一根稻草。當「付費觀看想看的內容」在各年齡層普及化後，「無線電視已經過時」的聲浪日益擴大。Netflix內部裝潢如同豪華飯店、據稱是大谷翔平搭乘的專機照片也在網路瘋傳，象徵著這項賽事背後龐大的商業資本，已非傳統電視台所能抗衡。這場WBC轉播權的更迭，極可能成為日本大眾傳媒轉型的一個分水嶺，宣告「全面訂閱時代」的正式降臨。