如果棒球場上真有奇蹟，那一定發生在2023年東京巨蛋的那個夜晚。三年前，薩托利亞（Ondřej Satoria）在東京巨蛋用一顆時速不到130公里的變速球三振了世界巨星大谷翔平，讓全球記住了這位來自捷克、平日在電力公司（ČEZ Group）上班的「電工投手」。昨（10）日，薩托利亞再次踏上這片成名地，以4.2局0失分的完美表現完成國家隊生涯的最後一舞。在接受《MLB.com》採訪時，薩托利亞回憶起當初賞出三振的那顆球，笑說：「原本以為會挖地瓜。」
「像一輩子努力的獎賞」薩托利亞談爆紅心境
回憶起三年前改變人生的那一球，薩托利亞笑說那是個「美麗的錯誤」。那顆被他命名為「The Worker」的變速球，出手時他原以為會直接挖地瓜，沒想到這顆不到130公里的魔球，竟讓大谷翔平揮棒落空、連頭盔都打掉。
那一幕，讓薩托利亞從普通職員，搖身一變成為日本家喻戶曉的棒球選手。雖然在足球盛行的捷克，他走在街上沒人認得，但在東京，他是被球迷簇擁簽名的巨星。薩托利亞感性表示：「在捷克我只是個普通人，但在這裡我感受到尊重。這感覺像是我打了一輩子棒球得到的獎賞。」
從「大谷殺手」到「歐錦賽銅牌」 拼圖圓滿了
雖然世人最記得那次賞給大谷的三振，但數據證明薩托利亞絕非僥倖。他是當時唯一一位能連續K掉日本武士隊前四棒（努特巴爾、近藤健介、大谷翔平、村上宗隆）的投手。本屆賽事他對陣澳洲主投3.2局僅被敲1安無失分；昨日最後一次代表國家隊出戰，他再度繳出4.2局無失分的完美內容，為傳奇生涯畫下句點。
薩托利亞的球袋裡裝滿了充滿詩意的球種：快速球叫「大砲（The Cannon）」、曲球則是「魚餌（The Fishing Lure）」，而他手臂上的《星際大戰》黑武士刺青，則代表了他對這項運動如同絕地武士般的熱愛與紀律。私底下的薩托利亞其實是個不折不扣的《星際大戰》迷，手臂上刺滿了黑武士、達斯魔等反派角色。他自嘲：「我愛天行者的故事，他曾是個小人物。」
「那是我生涯最棒時刻」薩托利亞感謝大谷
兩人的情誼不僅止於球場。大谷翔平在昨日賽前記者會時說道，他在這群捷克球員身上看到了「對棒球最純粹的愛」。回顧2023年薩托利亞三振掉大谷後，兩人在休息室見了面，大谷送上簽名球以及禮物、還與他拍照，隨後薩托利亞竟謙遜地對大谷說：「謝謝你願意為一位電工撥出時間。」
之後，薩托利亞回想起那段往事直言：「那是我棒球生涯最棒的一刻。托他大谷的福，不只是我，整個捷克棒球都更受到國民歡迎了。」大谷則用行動回禮在前往邁阿密的飛機上，大谷特地戴上捷克隊的球帽，讓捷克棒球被全世界看見。
帶著銅牌謝幕！比大谷翔平的簽名球還特別
薩托利亞透露，去年帶領捷克隊奪下歐錦賽銅牌，同時也是隊史首面國際賽獎牌時是他最激動的時刻：「我當時真的哭了，那是收藏中最珍貴的寶物。大谷的簽名球很特別，但那面獎牌代表了一切，我這次來東京也一直把它帶在身邊。」
為了陪伴年幼的兒子與女友，薩托利亞決定在巔峰時刻轉身離開國家隊舞台。他在離場時脫帽向東京巨蛋4萬名觀眾致意、眼眶濕潤：「三年前我在這裡成名，在對我們而言最大的國際舞台結束一切，對我來說意義非凡。」
