🔥 阿德巴約「83分之夜」刷爆20項紀錄

▲阿德巴約「83分之夜」刷爆20項紀錄。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

邁阿密熱火隊明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今（11）日對陣華盛頓巫師的比賽中，徹底化身為「紀錄收割機」，他全場狂轟83分，不僅打破由詹姆斯（LeBron James）保持的隊史紀錄，更一舉超越傳奇球星科比（Kobe Bryant）的81分神蹟，正式成為NBA史上單場得分第二高的球員，僅次於「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分。面對防守形同虛設的巫師隊，阿德巴約從開賽就將球場變成投籃訓練場。首節他16投10中，包含5記三分球，單節狂攬31分，甚至比巫師全隊首節的29分還多。這份數據也讓他成為NBA史上單節得分最高的中鋒，在歷史單節得分榜上僅次於樂福（Kevin Love）的34分與湯普森（Klay Thompson）的37分。半場結束時，阿德巴約已攻下43分，刷新個人生涯新高。他在上半場展現了超火燙的手感，內外縣一手包攬。阿德巴約成為繼科比之後，史上第二位能在半場完成「12顆投籃命中12顆罰球、5記三分」的球員。進入下半場，阿德巴約火力絲毫未減，第三節單節再灌19分，三節打完已累積62分，正式打破詹姆斯保持的熱火隊史61分紀錄，並比肩科比當年的三節得分紀錄。這場恐怖的得分秀讓社群媒體徹底爆炸，曾單場砍下71分的球星米契爾（Donovan Mitchell）直接在X上發文喊話：「冷靜點 @Bam1of1」。就連WNBA球星威爾森（A'ja Wilson）也被阿德巴約的表現嚇到。然而，他並不打算在第四節收手，在全場沸騰的歡呼聲中一路衝向80分大關。終場熱火以150：129血洗巫師，阿德巴約全場出賽42分鐘，43投20中，並在罰球線上創下駭人紀錄「單場43罰36中」，無論是罰球出手次數還是命中數，均刷新NBA歷史紀錄。單場83分： 超越科比，升至NBA歷史單場得分紀錄第二位。中鋒傳奇： 成為NBA歷史單場得分第二高的中鋒（僅次於張伯倫）。史上第11人： 成為NBA歷史第11位單場70+俱樂部成員。現役第一： 83分超越唐西奇（73 分），成為現役球員最高單場得分。罰球神蹟： 單場43罰36中，罰球出手與命中數皆為NBA歷史第一。隊史新王： 62分時即打破詹姆斯（LeBron James）保持的熱火隊史紀錄（61分）。單節紀錄： 首節31分創熱火隊史單節最高得分。中鋒首位： 創下NBA歷史中鋒球員單節得分最高紀錄。歷史第五： 單節31分排在NBA歷史單節得分榜第五位。首節第二： 歷史首節得分僅次於樂福（Kevin Love）的34分。半場新高： 半場43分為個人生涯半場新高。半場第二： 過去30年半場得分僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的44分。比肩科比： 成為自科比後，首位半場達成「12投、12罰、5三分」的球員。三節 60+： 成為本賽季首位三節達成60+的球員。罰球新紀錄： 三節27次罰球為聯盟首次出現。中鋒 60+： 成為 NBA 歷史第八位單場 60+ 的中鋒。本季首位 70+： 正式成為本賽季第一位 70 分先生。現役第六位： 成為現役第六位拿到 70+ 的球員。中鋒第四位： 成為 NBA 歷史上第四位拿到 70+ 的中鋒。單場 80+ 俱樂部： 成為 NBA 歷史第三位單場得分破 80 的球員。