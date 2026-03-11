我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊今日在主場以擊潰華盛頓巫師隊，這場比賽不僅是熱火的一場大勝，更見證了NBA歷史與熱火隊史紀錄的雙重改寫。熱火明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）全場暴走狂轟，正式超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）高懸12年之久的隊史紀錄。而在紀錄被打破的第一時間，詹姆斯也展現了傳奇巨星的風範，在社群媒體上為這位小老弟喝采。邁阿密熱火隊史的單場最高得分紀錄，原先是由「詹皇」詹姆斯於2014年3月3日對陣夏洛特山貓（現黃蜂）時所創下的61分。當時詹姆斯戴著黑色面具，在南灘投進了震撼世界的每一球，那場表演也被視為熱火「三巨頭」時期的巔峰之作。然而在今日，這項塵封12年的隊史天花板被阿德巴約親手拆除。阿德巴約全場以極致的效率攻下83分，不僅將詹姆斯的61分紀錄遠遠拋在腦後，更一舉超越了科比·布萊恩（Kobe Bryant）的81分神蹟，躍升至NBA歷史單場得分榜第二位。當阿德巴約改寫紀錄的消息傳遍全美，最受矚目的反饋莫過於前紀錄保持人詹姆斯。詹姆斯今日在個人X上連續發出三個單詞：這簡短而有力的推文，不僅是對阿德巴約超狂表現的驚嘆，更象徵著一種「火炬傳承」。雖然詹姆斯目前已是湖人隊的一員，但他與阿德巴約曾在2020年總決賽正面交鋒，兩人私交甚篤。詹姆斯曾稱讚阿德巴約是熱火「強韌文化」的最佳接班人，如今親眼看到自己的紀錄被阿德巴約打破，詹姆斯的推文足以證明兩人之間「英雄惜英雄」的深厚情誼。隨著這場83分神蹟的誕生，阿德巴約已經不僅僅是防守支柱，他已正式加冕為熱火隊史至今最強大的得分怪物。而詹姆斯的致敬，則為這個傳奇夜晚畫下了一個最完美的句點。