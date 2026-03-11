我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿德巴約「83分之夜」刷爆20項紀錄，第一部分。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

▲阿德巴約「83分之夜」刷爆20項紀錄，第二部分。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

▲阿德巴約的本名其實是艾德里奇·費米·阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）。他的母親在他一歲時給了他「Bam Bam」這個綽號。（圖／路透／達志影像）

▲2026年3月10日，阿德巴約在對陣華盛頓巫師隊的比賽中狂轟83分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）賽場於2026年3月11日迎來了史詩級的夜晚。邁阿密熱火隊球星阿德巴約（Bam Adebayo）在對陣華盛頓巫師隊的比賽中，隻手遮天狂砍83分，正式超越已故傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）的81分紀錄，成為NBA史上單場得分第二高的球員，僅次於「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分神跡。這場表演不僅震驚全球籃壇，也徹底粉碎了長期以來對他「非得分型球員」的質疑。艾德里奇·費米·「阿德巴約」（Edrice Femi "Bam" Adebayo）現年28歲，是熱火隊於2017年首輪第 14順位選中的核心球員。他身 6呎 9吋（2.06公尺），體重255磅（116公斤），在場上擔任中鋒或大前鋒。長期以來，阿德巴約被視為聯盟中守優於攻的典範，他曾5次入選年度最佳防守陣容（2024年入選第一隊），並多次在年度最佳防守球員（DPOY）票選中名列前茅。具備優異的傳球與組織能力，曾多次達成大三元紀錄。曾率領熱火隊兩度闖入NBA 總決賽（2020年、2023年），並在2020年與2024年奧運會中兩度代表美國隊奪得金牌。然而，阿德巴約常被認為缺乏主動得分的侵略性，被視為輔助型的內線支柱。但在今晚之後，這個標籤將不復存在。在這場以 150-129 獲勝的比賽中，阿德巴約徹底接管了戰局：📍超越科比：阿德巴約全場 43投 20中，其中三分球 22投 7中，狂轟 83分，超越了科比在 2006年創下的 81分紀錄，寫下 21世紀籃壇新篇章。📍狂罰43球：他全場站上罰球線 43次並命中 36球，打破了 NBA 單場命中最多罰球的歷史紀錄。📍熱火隊史紀錄被打破：他在首節就狂砍31分，打破熱火隊史單節得分紀錄；全場 83分更遠超勒布朗·詹姆斯（LeBron James）保持的隊史紀錄（61分）。📍歷史唯一的內線數據：他成為史上第四位得分突破 70分的大個子球員，也是唯一一位單場完成 20次投籃命中與 25次罰球命中的球員。阿德巴約在 2026年賽季表現持續進化。在完成83分壯舉前兩天，他才剛達成生涯10000分 的里程碑，加入韋德（Dwyane Wade）的行列成為熱火隊史唯二達成此成就的球員。對於這位過去常因「不愛投籃」被球迷討論的球星來說，這場83分的比賽是最好的回擊。NBA球星多諾萬·米切爾（Donovan Mitchell）在社群媒體上驚呼「太火熱了吧！」，全聯盟也紛紛對這位新科得分怪獸致敬。從開場就展現的強烈侵略性，阿德巴約用行動證明，只要他想得分，世界上沒有人擋得住他。這場比賽不僅奠定了阿德巴約作為當今聯盟最強內線之一的地位，也讓邁阿密熱火在衝擊季後賽的路上，擁有了一名足以威懾全聯盟的進攻殺器。阿德巴約的本名其實是艾德里奇·費米·阿德巴約（Edrice Femi Adebayo）。他的母親在他一歲時給了他「Bam Bam」這個綽號。因為他當時在看卡通《摩登原始人》（The Flintstones）時，竟學著節目裡的角色「小班班」（Bamm-Bamm Rubble），將家裡的咖啡桌整個翻了過去。阿德巴約的父親是奈及利亞的約魯巴人（Yoruba），母親則是非裔美國人。他七歲時隨母親搬到北卡羅來納州，與父親的互動極少。因為父親的缺席，他成長過程中曾對自己的姓氏和奈及利亞血統感到抗拒。直到16歲那年，他開始主動了解自己的奈及利亞背景，並從此擁抱這份文化傳承，後來甚至曾考慮過代表奈及利亞國家隊出賽。阿德巴約在2017年NBA選秀會中，以首輪第14順位被邁阿密熱火隊選中。他在2026年3月8日對陣底特律活塞隊的比賽中攻下24分，成功達成生涯10000分的里程碑。這項成就讓他與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）齊名，成為邁阿密熱火隊史唯二達成至少一萬分成就的球員。在2021年2月18日擊敗沙加緬度國王隊的比賽中，阿德巴約繳出16分、12籃板與10助攻的大三元數據。同場比賽中，他的隊友巴特勒（Jimmy Butler）也貢獻了13分、10籃板與13助攻的大三元表現。這項絕佳的團隊默契，讓兩人成為NBA歷史上，第一對能夠「不只一次」在同場比賽雙雙締造大三元的雙人組合。2026年3月10日，阿德巴約在對陣華盛頓巫師隊的比賽中狂轟83分。他打破了勒布朗·詹姆斯（LeBron James）保持的熱火隊史61分紀錄，且在首節拿下的31分也創下了隊史單節得分新高。他的83分超越了科比·布萊恩（Kobe Bryant）的81分，成為NBA史上單場得分第二高的表現，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分神蹟。此外，他單場罰進36球也創下了NBA歷史上單場最多罰球命中的紀錄。