▲陳傑憲抱著熟睡中的兒子廣播，蔡其昌幫他舉著話筒。（圖／IG@cpbl_official）

▲陳傑憲廣播當下，江坤宇（如圖）舉著手機紀錄。（圖／IG@cpbl_official）

大家晚安，我是傑憲。

其實真的很開心，這次來了這麼多台灣的球迷，有辦法把東京巨蛋變成自己的主場，這不是一件很容易的事情。雖然我們的成績不是那麼好，但說真的，有這麼多的球迷來到現場，然後看我們比賽、為我們加油，這份感動我會記在心裡，我相信我們球員也都會放在心裡。

那未來我們會繼續努力，然後把最好的成績發揮在球場上，不會辜負大家對我們的期待。真的很謝謝你們為台灣的棒球付出，辛苦的各位球員、教練團，還有 Team Taiwan 的團隊們。

希望大家好好回去把心情沉澱一下，幾年過後我們繼續再來拚。謝謝大家，謝謝！

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽結束，中華隊無緣晉級前8強，昨（10）日深夜從日本出發，搭機返台。CPBL中華職棒粉專今日凌晨就分享台灣隊長陳傑憲在機上廣播的影片，，不氣餒的精神讓粉絲感動直呼：「台灣英雄辛苦了」、「謝謝你們，歡迎回家」。CPBL今日凌晨在IG、FB等社群平台上傳陳傑憲在機上廣播的影片，只見他一邊抱著熟睡的兒子，一邊對著蔡其昌手中的話筒說話，先跟全體乘客打招呼：「」。他表示雖然中華隊這次成績沒有非常亮眼，但球迷還是為他們吶喊加油，讓他和所有球員都相當感動。陳傑憲也跟粉絲承諾，未來他們會繼續努力，「把最好的成績發揮在球場上，不會辜負大家對我們期待。真的很謝謝你們為台灣的棒球付出，」。陳傑憲語畢，現場掌聲不斷，球員們也都紛紛舉起手機紀錄這溫馨時刻。該支影片上傳後，在IG吸引123萬人次瀏覽、7.6萬粉絲按讚，大家看了也都紛紛留言給予鼓勵：「你們已經很棒了，我們沒有輸！謝謝你們打了這麽精彩的球賽」、「台灣英雄辛苦了」、「謝謝你們，歡迎回家」、「成績超完美的啊，打敗韓國就是完美」。還有粉絲發現中華隊回國坐的是商務艙，興奮直呼：「繳稅可以讓球員有這樣的待遇很值得！」