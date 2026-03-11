我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA邁阿密熱火隊明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今（11）日對陣華盛頓巫師的比賽中，徹底解放進攻天賦，全場狂飆83分，正式超越傳奇球星科比（Kobe Bryant）於2006年創下的81分紀錄，成為NBA史上單場得分第二高的球員，僅次於「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）在1962年寫下的100分不朽神話。單場得分榜究竟都是哪些怪物，《NOWnews》特別為讀者整理。面對防守近乎真空的巫師隊，阿德巴約從開賽就把球場變成個人投籃練習場。首節他16投10中，包含5記三分球，單節狂攬31分，甚至比巫師全隊首節的29分還多。這份數據也讓他成為NBA史上單節得分最高的中鋒。半場結束時，阿德巴約已攻下43分，刷新個人生涯新高。他在上半場展現了極致的內外線侵略性，成為繼科比之後，史上第二位能在半場完成「12顆投籃命中、12顆罰球、5記三分」的球員。進入下半場，阿德巴約火力絲毫未減，第三節結束時已累積62分，正式打破詹姆斯（LeBron James）保持的熱火隊史61分紀錄，並比肩科比當年的三節得分進度。最終，阿德巴約在末節一鼓作氣，衝破80分大關，以83分、9籃板、3助攻的成績單寫下NBA單場得分榜第二的紀錄。單場得分榜上第一名毫無疑問，仍是那道難以逾越的「張伯倫障礙」。1962年3月2日，張伯倫在費城勇士對戰尼克時，全場出手63次命中36球，罰球32中28，締造了單場100分的超狂紀錄。這項紀錄至今已塵封超過一甲子，即便阿德巴約今日轟下83分，距離「百分神蹟」仍有17分的距離。在阿德巴約打破紀錄前，原本的第二名是2006年攻下81分的科比（Kobe Bryant）。2006年1月22日，科比在對陣暴龍的比賽中，完成了一場當時震驚籃壇的個人秀。他全場46投28中，包含7記三分球，下半場獨拿55分 ，帶領湖人逆轉18分落後。這場比賽科比展現了無視防守的進攻威脅，奠定了他作為喬丹後最強球員的地位。在「100分之夜」的前一年，張伯倫就曾單場轟下78分並外帶43個籃板，其中78分至今仍名列單場得分榜第4。那場比賽歷經了三次延長賽，張伯倫幾乎打滿全場。這項紀錄無論是在當時還是現在都是神級的表現，但對張伯倫這個上古神獸來說，這樣的得分不過是生涯的序曲。第五名的單場73分有不少人都達成過，除了張伯倫外，唐西奇在2024年對陣老鷹時，僅出手33次便攻下73分，其中包含8顆三分球。在現代高強度換防下，他以75.8%的命中率寫下新世代的得分標準，並列史上第五。此外，1978年4月9日，湯普森（David Thompson）當時為了爭奪得分王，在賽季最終戰火力全開，全場38投28中，高達的命中率展現效率。雖然他在同一晚被格文（George Gervin）超車丟失得分王頭銜，但73分的壯舉已讓他名留青史。