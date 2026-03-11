邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在今（11）日寫下了NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史性的篇章。他在對陣華盛頓巫師隊的比賽中瘋狂砍下83分，不僅帶領熱火以150：129大勝對手，更正式超越傳奇球星科比（Kobe Bryant）於2006年創下的81分紀錄，成為NBA史上單場得分第二高的球員，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分神跡。賽後記者也打電話問波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard），對方直言阿德巴約從女友阿賈·威爾森（A'ja Wilson）身上學到很多。
83分神跡 過去阿德巴約單場最多41分
阿德巴約全場出戰41分鐘，43投20中，包含22投7中的三分球。他整場獲得43次罰球並命中36球，創下NBA歷史單場罰球命中與出手次數的新紀錄。除了得分，他還貢獻了9籃板3助攻2抄截與2阻攻。他在首節就砍下31分、半場43分，最終83分的表現全面刷新熱火隊史單節、半場及全場得分紀錄。
令人驚訝的是，阿德巴約此前職業生涯單場最高得分僅為4分，甚至從未有單季平均得分超過20.4分的紀錄。他在這場比賽中直接將生涯紀錄翻倍，並成為史上第11位加入「70分俱樂部」的成員。
里拉德爆料：神速進步全因「女友」親自指導
這場不可思議的表現引發全聯盟關注。拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）在比賽期間接受記者Chris Haynes電話採訪時，半開玩笑地揭露了阿德巴約「開外掛」的原因。
里拉德表示：「巴姆（阿德巴約）現在所知道的一切都是我教他的，而且他一直在跟 A'ja（阿賈·威爾森）一起訓練，A'ja 一直在指導他。」威爾森是3次WNBA冠軍、2次WNBA FMVP，還是4次WNBA MVP得主。
事實上，阿德巴約近期與WNBA球星、曾奪得MVP的阿賈·威爾森傳出戀情。里拉德的言論暗示，這對「籃壇最強情侶檔」的共同訓練，顯然對阿德巴約的進攻技巧產生了巨大的質變影響。
阿德巴約：生涯至今第一名的比賽
賽後，當記者問及這場比賽在他職業生涯中的地位時，阿德巴約毫不猶豫地表示：「毫無疑問，排第一。」
雖然阿德巴約過去並不以得分手著稱，甚至本季場均得分不到19分，但他今晚展現了頂尖球星隨時能接管比賽的恐怖才華。這場「83 分之夜」不僅震撼了籃壇，也讓全世界球迷見證了由愛情與苦練交織而成的傳奇時刻。
