隨著世界棒球經典賽（WBC）戰火蔓延至東京，場邊的「嬌點」同樣吸睛。台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」的一粒（本名趙宜莉），近日隨官方應援團「CT Amaze」征戰日本。11日她在個人 Instagram分享了一組在東京街頭的時尚私服照，簡約的黑白短褲套裝襯托出其高冷且精緻的氣質，隨即引發台日網友瘋狂轉傳。一粒於11日更新的Instagram貼文中，發布了多張身穿黑白短褲套裝的照片。在充滿現代感的東京街頭，一粒纖細的身材與獨特的靈氣讓這套服裝成為「必備單品」。照片曝光後，不只台灣粉絲暴動，連日本網友也紛紛留言盛讚：一粒自加入台鋼雄鷹啦啦隊以來，便以清冷空靈的氣質與洗腦的應援舞曲迅速走紅，更被媒體冠上「奇蹟美人」的美譽。本次隨隊出征WBC，一粒不僅在場內以熱力四射的舞姿帶動氣氛，場外也透過社群媒體成功進行了一次絕佳的「美貌外交」。雖然中華隊的經典賽征程面臨嚴峻挑戰，但以一粒為首的「CT Amaze」成員們，已成功讓世界再次看見台灣獨有的職棒應援文化，也讓更多日本球迷記住了這位來自台灣的「奇蹟女孩」。